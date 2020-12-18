ከብሔር አጥር በመውጣትና ለውጡን በመደገፍ ለአገራችን እንሰራለን … የትግራይ ወጣቶች

አዲስ አበባ፤ታህሳስ 9/2013 (ኢዜአ) በአዲስ አበባ የሚኖሩ የትግራይ ወጣቶች የክልሉን ሕዝብ ከሌላው ወገኑ ነጥሎ የነበረው ቡድን በመወገዱ አገራዊ አንድነታችንን አጠናከረን እናስቀጥላለን ሲሉ ተናገሩ።
ወጣቶቹ ከብሔር አጥር በመውጣት፣ ኅብረታችንን በማጠናከርና አገራዊ ለውጡን በመደገፍ በጋራ መስራት አለብን ሲሉም ገልጸዋል።
የብልጽግና ፓርቲ ወጣቶች ሊግ በአዲስ አበባ ከሚኖሩ የትግራይ ወጣቶች ጋር በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ተወያይቷል።
ወጣቶቹ በክልሉ ስለተካሄደው የሕግ ማስከበር እርምጃና ክልሉን መልሶ የመገንባት ሂደት አስመልክቶ ገለጻ ተደርጎላቸዋል።
ወጣቶቹም የትግራይን ሕዝብ ከሌላው ወገኑ ነጥሎ የነበረው ቡድን ከተወገደ በኋላ የሕዝቡ አንድነት በሚጠናከርበት ሁኔታ ላይ መሰራት አለበት ሲሉ አመልክተዋል።
የህወሓት ጁንታ በነዛው የሀሰት ተረክ ወጣቱ መደናገር እንደሌለበት በመግለጽ፤ ህወሓት ‘እኔ ያልመራኋት ሀገር ትፍረስ በሚል እሳቤ ሕዝቡንና አገርንም አደጋ ላይ ጥሎ እንደነበረ ገልፀዋል።
ይህ አስተሳሰብ ‘አሁን ላለንበት ዘመን የማይመጥን’ መሆኑን መገንዘብ ያስፈልጋል ብለዋል።
ወጣቶቹ የአገር መከላከያ ሠራዊት ተገዶ የገባበት ጦርነት ቢሆንም የትግራይን ሕዝብ ለመታደገ ያደረገው ጥረት የሚያስመሰግነው መሆኑንም ገልጸዋል።
ህወሓትና የትግራይ ሕዝብ አንድ ናቸው የሚለው የተሳሳተ አመለካከት መታረም እንዳለበትም ወጣቶቹ አንስተዋል።
የፌዴራል መንግስት የወደሙ መሰረተ ልማቶችን መልሶ ለመገንባት እያደረገው ያለውን ርብርብ አመስግነው፤ ሕዝቡም ከመከላከያ ሠራዊቱ ጎን በመቆም እያሳየ ያለው ድጋፍ እንዲቀጥል ጠይቀዋል።
ወጣቶች ከብሔር አጥር በመውጣት ኅብረታችንን ማጠናከርና አገራዊ ለውጡን በመደገፍ አገራችንን በጋራ ልናሳድግ ይገባል ሲሉም ተናግረዋል።