መንግስት በትግራይ ክልል ለእናቶች፣ ህጻናትና አረጋውያን አልሚ ምግቦችን እያደረሰ እንደሚገኝ ተገለጸ

ታህሳስ 08 /2013 (ኢዜአ) መንግስት በትግራይ ክልል የመልሶ ማቋቋም ትግበራ መጀመሩን ተከትሎ የአልሚ ምግብና ሌሎች ሰብአዊ ድጋፎችን በማድረስ ላይ መሆኑን የብሄራዊ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ገለጸ።
በክልሉ አስቸኳይ የምግብና የህክምና ቁሳቁስ እርዳታዎች ለሚያስፈልጋቸው የህብረተሰብ ክፍሎች ካለፉት 10 ቀናት ጀምሮ በማቅረብ ላይ ነው።
በዚህም መሰረት የብሄራዊ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን በሽሬና ሌሎችም ከተሞች ለሚገኙ ተፈናቃዮች ስንዴና አልሚ ምግብ እያቀረበ መሆኑ ተገልጿል።
በኮሚሽኑ የአደጋ ምላሽና ክትትል ቡድን መሪ አቶ ታዬ ጌታቸው ለኢዜአ እንደገለጹት፤ በሽሬ ከተማ ለተፈናቃዮች እየተሰጠ ያለው የሰብዓዊ ድጋፍ በሌሎች ከተሞችም ይቀጥላል።
ወደ ክልሉ ከተጓጓዘው ስንዴ ውስጥ ከ18 ሺህ ኩንታል በላይ የሚሆነው ሽሬ ከተማ ደርሷል።
በዚህም በሶስት ጣቢያ ለሚገኙ ተፈናቃዮች እየተከፋፈለ መሆኑን አቶ ታዬ ገልጸዋል።
“በተለይ ለእናቶች፣ ለህጻናት፣ ለህሙማንና ለአረጋውያን የሚሆኑ አልሚ ምግቦችም እየተከፋፈሉ ነው” ብለዋል።
በስፍራው የተገኘው የኢዜአ ሪፖርተር በተለያዩ ቦታዎች በመዘዋወር ድጋፍ እየተደረገ መሆኑን ታዝቧል።
እየተደረገ ላለው ድጋፍ ምስጋናቸውን ያቀረቡት ተፈናቃዮቹ በቀጣይ ወደ ቀዬአቸው ተመልሰው ዘላቂ ህይወታቸውን እንዲጀምሩ መንግስት ሁኔታዎችን እንዲያመቻችላቸው ጠይቀዋል።