የላፍቶ የአትክልትና ፍራፍሬ የገበያ ማዕከል ሥራ ጀመረ

አዲስ አበባ፣ ታህሳስ 8/2013 ( ኢዜአ) በአዲስ አበባ ንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ የተገነባው የላፍቶ የአትክልት እና ፍራፍሬ የገበያ ማዕከል በዛሬው እለት አገልግሎት መስጠት ጀመረ።
የላፍቶ የአትክልት እና ፍራፍሬ የገበያ ቦታ የግንባታ ሥራ የመጀመሪያው ምዕራፍ በመጠናቀቁ ከጃንሜዳ የተነሱ ነጋዴዎች ዛሬ በስፍራው አገልግሎት መስጠት ጀምረዋል።
በተለምዶ “ኃይሌ ጋርመንት” እየተባለ በሚጠራው አካባቢ ተገንብቶ ለአገልግሎት የበቃው የገበያ ማዕከል 14 ሼዶች እና 588 የመሸጫ ሱቆች እንዳሉት ተገልጿል።
የገበያ ማዕከሉ አገልግሎት መስጠት የጀመረው መንገድ፣ መብራት፣ መጸዳጃ እና ሌሎችም ተሟልተውለት መሆኑ ታውቋል።
በስፍራው አግኝተን ያነጋገርናቸው ነጋዴዎች የመሸጫ ሱቆች እደላ ፍትሃዊ እንደነበር አስታውሰው ሁሉም ነጋዴዎች ከጃንሜዳ በአንድ ቀን እንዲነሱ መደረጉ ለህብረተሰቡ ተደራሽ ከመሆን አንጻር የራሱ ጠቀሜታ እንዳለውም ተናግረዋል።
ነጋዴዎቹ ዛሬ ለአገልግሎት የበቁት የመሸጫ ሱቆች ጠባብ መሆናቸውንና በገበያ ቦታው የመኪና ማቆሚያ እጥረት በመኖሩ እንዲስተካከል ጠይቀዋል።
የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የንግድ ቢሮ ኃላፊ አቶ አብዱልፈታህ የሱፍ በበኩላቸው በአዲሱ የገበያ ስፍራ የአትክልት እና ፍራፍሬ ግብይት በጥሩ ሁኔታ መጀመሩን ገልጸዋል።
በነጋዴዎች የቀረቡና መሟላት ያለባቸው ቀሪ ሥራዎች ካሉ በቀጣይ የማሟላት ሥራ እንደሚሰራም ተናግረዋል።
በቀጣይም በገርጂ፣ ሸጎሌ፣ ሲ ኤም ሲ እና ጀሞ አካባቢዎች መሰል የገበያ ማዕከላት ይገነባሉ ተብሏል።