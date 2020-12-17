በድሬዳዋ የማህበረሰብ አቀፍ የጤና መድህን የህክምና አገልግሎት ተጀመረ

ድሬዳዋ፣ ታህሳስ 8/ 2013 (ኢዜአ) በድሬዳዋ አስተዳደር ማህበረሰብ አቀፍ የጤና መድህን የህክምና አገልግሎት በሁሉም ጤና ተቋማት ተጀመረ ።
የአገልግሎቱ መጀመር የ10 ዓመቱን የጤና ዕቅድ ለማሳካት ወሳኝ መሆኑን የጤና ቢሮ ኃላፊዋ ወይዘሮ ለምለም በዛብህ ተናግረዋል፡፡
በጤና መድን አገልግሎቱ በአነስተኛ ገቢ የሚተዳደረው ደሃው ህብረተሰብ በገጠር 260 በከተማ 520 ብር በዓመት በማዋጣት ህክምና ማግኘት እንደሚችል ተመልክቷል።
የአገልግሎቱ በይፋ መጀመርን አስመልክቶ በተዘጋጀው ውይይት ላይ የአስተዳደሩ የጤና ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ለምለም እንደተናገሩት የአገልግሎቱ መጀመር ጤናው የተጠበቀ አምራች ማህበረሰብ ለመፍጠር የሚደረገውን ዕቅድ ያሳካል፡፡
አገልግሎቱ ደሃ የሆነውን ማህበረሰብ ተደራሽ የሚያደርግና በሚቀጥሉት 10 ዓመት በጤናው ዘርፍ የታቀደውን ውጥን ለማሳካት እንደሚያግዝ አመላክተዋል፡፡
በገጠርና በከተማ በሚገኙ ሁሉም የጤና ተቋማት አገልግሎቱ መጀመሩን ተናግረዋል።
“ለተቋማቱ በቂ መድኃኒትና አስፈላጊው የህክምና መሳሪያዎች በየጊዜው እየተሟሉ ይመጣሉ” ብለዋል፡፡
ተገልጋዮች የሪፈራልን ጨምሮ በአገልግሎት ሰጪ ተቋማት የሌሉ መድኃኒቶችን ከግል ጤና ተቋማትና ከግል መድሃኒት ቤቶች የሚያገኙበት አሠራር መዘርጋቱን ገልፀዋል፡፡
የተጠቃሚዎች ቁጥር አነስተኛ በመሆኑ አገልግሎቱ ሳይጀመር መዘግየቱን ገልፀው እስከ ጥር 2013 ዓ.ም ድረስ 49 ሺህ አባላት ለማፍራት መትጋት እንደሚገባ አስገንዘበዋል፡፡
የአስተዳደሩ የጤና ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ ዩሱፍ ሰኢድ በበኩላቸው በከተማና በገጠር በሁሉም ክላስተር አገልግሎቱ መጀመሩን በማብሰር “የጤና መድህን ተጠቃሚ አባላት ቁጥር ለማሳደግ ይሰራል” ብለዋል፡፡
አገልግሎቱ እንዲጀመር ዓለም አቀፍ የህጻናት አድን ድርጅት አስተዋጽኦ ማድረጉን ገልፀዋል፡፡
በአስተዳደሩ ጤና ቢሮ የማህበረሰብ አቀፍ የጤና መድህን አስተባባሪ ሲስተር ሜሪ አምዴ በበኩላቸው አገልግሎቱን በ2009 ዓ.ም. ለመጀመር ጥረት ቢደረግም በቂ ተመዝጋቢ ማፍራት ባለመቻሉና አመራሩም ለጉዳዩ ትኩረት ሰጥቶ ባለመንቀሳቀሱ መዘግየቱን ገልፀዋል፡፡
አገልግሎቱን ማግኘት ካለባቸው 50 በመቶዎቹ መመዝገብ እንዳለባቸው ጠቁመው አሁን ላይ በ18 ሺህ አባላት አገልግሎቱ መጀመሩን ተናግረዋል።
የድሬዳዋ ጤና ቢሮ የቦርድ አባልና የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ኃላፊ አቶ እስቅያስ ታፈሰ የአገልግሎቱ ተጠቃሚ ቁጥር ለማብዛት በየደረጃው የሚገኘው አመራር በቁርጠኝነት መስራት እንዳለበት አሳስበዋል፡፡
የዋሂል ገጠር ቀበሌ የአገልግሎቱ ተጠቃሚ ለመሆን የተመዘገቡት አርሶአደር መሀመድ አሊ የአገልግሎቱ መጀመር ለደሃው ህብረተሰብ ትልቅ ተስፋ መሆኑን ገልፀው በቂ መድኃኒትና ባለሙያዎች በየጤና ተቋማት መኖር እንዳለባቸው ገልጸዋል፡፡