በአዲስ አበባ የፊታችን ሰኞ በግልና በመንግስት ትምህርት ቤቶች የቅድመ መጀመሪያ ደረጃና ከ1ኛ እስከ 4ኛ ክፍል ያሉ ተማሪዎች ትምህርት ይጀምራሉ

ታህሳስ 8/2013 (ኢዜአ) ከሰኞ ከታህሳስ 12 ቀን 2013 ዓ.ም ጀምሮ በግል ትምህርት ቤቶች የቅድመ መጀመሪያ ደረጃ ተማሪዎች እና በመንግስት ትምህርት ቤቶች ከ1ኛ እስከ 4ኛ ክፍል ያሉ ተማሪዎች ትምህርት እንደሚጀምሩ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ ገለጸ።
የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ ሀላፊ አቶ ዘላለም ሙላቱ በዛሬዉ እለት በሰጡት መግለጫ እንዳሳወቁት፤ የኮሮናቫይረስ ወረርሽኝን በመከላከል የገጽ ለገጽ የመማር ማስተማር ስራዉ በተለያየ ዙር እንዲጀምር ተደርጓል።
በከተማዉ ትምህርት ለማስጀመር በተቀመጠዉ ውሳኔ መሰረት ቀደም ሲል ህዳር 16 ቀን 2013 ዓ.ም የ8ኛ እና የ12ኛ ክፍል ተማሪዎቸ በክለሳ ትምህርት ውስጥ እንዲያልፉ መደረጉን አስታውሰዋል።
ህዳር 28 ቀን 2013 ዓ.ም ደግሞ በግል ትምህርት ቤቶች ከ1ኛ ክፍል ጀምሮ፤ በመንግሰት ትምህርት ቤቶች ከ5ኛ ክፍል ጀምሮ በሶስት ዙሮች ትምህርት መጀመሩን ገልጸዋል።
ከሰኞ ከታህሳስ 12 ቀን 2013 ዓ.ም ጀምሮ በ4ኛ ዙር ወደ ገጽ ለገጽ የመማር ማስተማር ስራ የሚገቡ የክፍል ደረጃዎች በግል ትምህርት ቤቶች የቅድመ መጀመሪያ ደረጃ ተማሪዎች እና በመንግስት ትምህርት ቤቶች ከ1ኛ እስከ 4ኛ ክፍል ያሉ ተማሪዎች መሆናቸዉን ሀላፊዉ አሳውቀዋል፡፡
“ህጻናት ተማሪዎችን ወደ ገጽ ለገጽ የመማር ማስተማሩ ስራ እያመጣን በመሆኑ የተዘጋጀዉን የኮቪድ-19 ፕሮቶኮልን በአግባቡ መተግበር እንዲቻል የትምህርት ባለድርሻ አካላት የበኩላቸዉን ሚና መወጣት አለባቸው” ብለዋል።