ፍርድ ቤቱ የእነ ጃዋር መሀመድን ችሎት ይደራጅልን አቤቱታ ውድቅ አደረገ

አዲስ አበባ፣ ታህሳስ 8/2013 ( ኢዜአ) የእነ ጃዋር መሀመድ በታሰሩበት አቅራቢያ ችሎት ተደራጅቶ ጉዳያቸው እንዲታይላቸው ያቀረቡትን አቤቱታ የፌዴራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ውድቅ አደረገው።
የፌዴራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ አንደኛ የሕገ መንግስትና የፀረ-ሽብር ወንጀሎች ጉዳይ ችሎት ዛሬ የእነ ጃዋር መሀመድን ጉዳይ ተመልክቷል፡፡
ከአርቲስት ሐጫሉ ሁንዴሳ ግድያ ጋር ተያይዞ ክስ ከተመሰረተባቸው መካከል ጃዋር መሃመድ፣ በቀለ ገርባ፣ ሐምዛ አዳነ እና ሸምሰዲን ጠሃ ጥቅምት 22 ቀን 2013 ዓ.ም ለፍርድ ቤቱ አቤቱታቸውን በፅሁፍ አቅርበው ነበር።
ጃዋር መሀመድ፣ በቀለ ገርባ፣ ሀምዛ አዳነ እና ሸምሰዲን ጠሃ ባቀረቡት የጽሁፍ አቤቱታ ለደህንነታችን ስለምንሰጋ ችሎቱ በአቅራቢያችን ይሁንልን ሲሉ ጠይቀዋል፡፡
ጉዳዩን የመረመረው ችሎቱ ተከሳሾቹ ያቀረቡት አቤቱታ ችሎቱን ለማደራጀት በቂ ምክንያት ባለመሆኑ በነበረው ችሎት ጉዳያቸው እንዲታይ ሲል ትዕዛዝ ሰጥቷል።
በዚሁ መሰረት ተከሳሾቹ ጥር 4 ቀን 2013 ዓ.ም በዚሁ ችሎት እንዲቀርቡ ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል፡፡
አራቱ ተጠርጣሪዎች ዛሬን ጨምሮ ከዚህ ቀደም በነበሩ ሁለት ችሎቶች ያልተገኙ ሲሆን በእነሱ መዝገብ የተካተቱት ተከሳሾች ግን ቀርበዋል።