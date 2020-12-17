ፈረንሣይ ከኢትዮጵያ ጋር ያላትን ሁለንተናዊ ግንኙነት ለማጠናከር እንደሚሰሩ አምባሳደር ሬሚ ማሬሾ ተናገሩ

ድሬዳዋ፣ ታህሳስ 8 /2013(ኢዜአ) ፈረንሳይ ከኢትዮጵያ ጋር ያላትን የረዥም ዘመናት ሁለንተናዊ ግንኙነት ለማጠናከር እንደሚሰሩ በኢትዮጵያ የሀገሪቱ አምባሳደር ሬሚ ማሬሾ ተናገሩ።
አምባሳደሩ ከድሬዳዋ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ አህመድ መሐመድ ጋር በልማትና ግንኙነት ዙሪያ ተወያይተዋል፡፡
በውይይታቸው ወቅት አምባሳደር ሬሚ ፈረንሣይና ኢትዮጵያ ከ100 ዓመት በላይ ያስቆጠረ ሁለንተናዊ ግንኙነት እንዳላቸው ገልጸዋል።
በ19ኛው ክፍለ ዘመን የተዘረጋው የኢትዮ-ጅቡቲ የባቡር መስመር ለሀገሪቱ ዕድገት የነበረውን አስተዋጽኦ አንስተዋል፡፡
ወደ ኢትዮጵያ ከመጡ ሶስት ወራት እንደሆናቸው ገልጸው ረዥም ዘመናት ያስቆጠረው የሁለቱ ሀገራት ሁለንተናዊ ግንኙነት ለማጠናከር እንደሚሰሩ ተናግረዋል።
አምባሳደሩ ፈረንሣይ በድሬዳዋ የነበራትን የቀድሞ የልማትና ባህል ትብብር ይበልጥ ለማጠናከር እንደሚሰሩ አስታውቀዋል፡፡
በድሬዳዋ በተደረገላቸው አቀባበል መደሰታቸውን ገልጸው ከድሬዳዋ ጋር በባህልና ቱሪዝም፣ ንፁሁ መጠጥና ሳኒቴሽን፣ በከተማ ትራንስፖርት ፣ቅርስ ጥበቃና ክብካቤ ዘርፎች ለመስራት የተጀመሩ ተግባራት ለማጠናከር እንደሚጥሩ ተናግረዋል፡፡
የድሬዳዋ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ አህመድ መሐመድ በበኩላቸው የባቡር ሃዲድ ዝርጋታን ተከትሎ በድሬዳዋ የፈረንሣይ ሆስፒታል እና የኢትዮ-አሊያንስ ፍራንሲስ ትምህርት ቤት በደማቁ የታተመበት ከተማ ናት ሲሉ ለአምባሳደሩና ልዑካናቸው ገልጸዋል፡፡
የግንኙነቱ መጠናከር በሚቀጥሉት አስር ዓመታት ድሬዳዋን የቱሪዝም መዳረሻና ለማድረግና በኮንፈረንስ ቱሪዝም ለማሳደግ ለተያዘው ዕቅድ በጋራ ለመስራት እንደሚያግዝ አስረድተዋል፡፡
ድሬዳዋ ከፈረንሣይ ቪለርቫን ከተማ ጋር ያላትን የእህትማማች ሁለንተናዊ ግንኙነት ለማጠናከር እንዲሁ፡፡
በተለይ የቀድሞውን የምድር ባቡር ወደ ሙዚየም ለመቀየር በሚደረገው ጥረት የፈረንሣይ ዕገዛ ወሳኝ መሆኑን አቶ አህመድ ጠቅሰዋል፡፡
ከዚህ ባሻገር የፈረንሣይ ባለሃብቶች በድሬዳዋ ኢንዱስትሪ ፓርክ መዋዕለ ንዋያቸውን በስራ ላይ ቢያውሉ አስተዳደሩ አስፈላጊው ማበረታቻ እንደሚያደርግ ለአምባሳደሩ አረጋግጠዋል፡፡
በኢትዮጵያ የፈረንሣይ አምባሳደርና ልዑካናቸው ከድሬዳዋ አስተዳደር ምክር ቤት አፈ-ጉባኤ ፈጡም ሙስጠፋ ጋር ድሬዳዋ ባሉት የኢንቨስትመንት አማራጮችና ምቹ ሁኔታዎች ላይም መክረዋል፡፡
ለአምባሳደር እና ልዑካናቸው ከድሬዳዋ አስተዳደር የማስታወሻ ስጦታ ተበርክቶላቸዋል፡፡