በጋምቤላ ክልል የግብርናውን ልማት በማዘመን የምግብ ዋስትና ለማረጋገጥ በቅንጅት መስራት ይገባል- አቶ ኡሞድ ኡጁሉ

ምቤላ፣ ታህሳስ 07 /2013 (ኢዜአ) በጋምቤላ ክልል የግብርናውን ልማት በማዘመን የአርሶና አርብቶ አደሩን የምግብ ዋስትና ለማረጋገጥ በሚደረገው ጥረት ባለድርሻ አካላት በቅንጅት ሊሰሩ እንደሚገባ ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኡሞድ ኡጁሉ አሳሰቡ።
በክልሉ እርሻና ተፈጥሮ ሀብት ሥር የሚገኙ ዘጠኝ ልማት ፕሮጀክቶች የስራ ክንውን በመስክና በመድረክ ተገምግሟል።
ርዕሰ መስተዳድሩ በወቅቱ እንዳሉት በክልሉ እርሻና ተፈጥሮ ሀብት ቢሮ ስር የሚገኙ የልማት ፕሮጀክቶች የግብርና ልማቱ ከማዘመኑ በተጓዳኝም ለወጣቶች የስራ እድል በመፍጠር ረገድም የበኩላቸውን መወጣት አለባቸው።
በተለይም ክልሉ በርካታ የደቡብ ሱዳን ስደተኞችን ተቀብሎ በማስተናገድ እያጣ ያለውን የአካባቢ የተፈጥሮ ሃብት ለማካካስ የተቀረጸው የስደተኞች ተጽዕኖ ምላሽ ፕሮጀክት የጀመራቸውን የማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ የልማት ስራዎች አጠናክሮ ማስቀጠል እንደሚያስፈልግም ገልጸዋል።
በክልሉ የግብርና ልማት በማዘመን የአርሶና ከፊል አርብቶ አደሩ የምግብ ዋስትና ለማረጋገጥ ባለድርሻ አካላት ተቀናጅተው ሊሰሩ እንደሚገባ አሳስበዋል።
የክልሉ እርሻና ተፈጥሮ ሀብት ቢሮ ኃላፊ አቶ ኡጁሉ ሉዋል በተቋማቸው ሥር ዘጠኝ የልማት ፕሮጀክቶች የግብርናውን ልማት በመደገፍ ላይ መሆናቸውን ተናግረዋል።
የልማት ፕሮጀክቶቹ በተለይም በተፈጥሮ ሀብት ልማትና ጥበቃ፣ በግብርና ቴክኖሎጂ ማስፋት፣ በአቅም ግንባታና ሌሎች ዘርፎች የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ የበኩላቸውን አስተዋጽኦ ሲያደርጉ መቆየታቸውን አስረድተዋል።
በቀጣይም ቅንጅታዊ አሰራርን ይበልጥ በማጠናከር በዘርፉ የተጀመሩ ሥራዎች አጠናክሮ ማሰቀጠል እንደሚገባ አመልክተዋል።
ከመድረኩ ተሳታፊዎቹ መካከል ወይዘሮ ኑኑ ኡጉድ በሰጡት አስተያየት በተለይም ከስደተኞች ጋር ተያይዞ የጠፋውን የተፈጥሮ ሃብት ለማካካስ የተቀረጸው የስደተኞች ተጽዕኖ ምላሽ ፕሮጀክት የዘገየ ቢሆንም ይዞት የመጣውን የልማት አቅም በአግባቡ መጠቀም ይገባል ብለዋል።
ፕሮጀክቶቹ ይዘውት የመጡትን የልማት አቅሞችን በአግባቡ ስራ ላይ ለማዋል ከባለድርሻ አካላት ጋር ያለው ቅንጅታዊ አሰራር ሊጠናከር እንደሚገባ የተናገሩት ደግሞ ሌላው ተሳታፊ አቶ ሙሴ ጋትን ናቸው።
በልማት ፕሮጀክቶቹ እየተከናወኑ ያሉት ስራዎች ላለፉት ሁለት ቀናት በመስክና በመድረክ ተገምግመዋል።