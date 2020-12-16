በጉጂ ዞን 405 የኦነግ ሸኔ ቡድን አባላት ወደ ሠላማዊ ህይወት ተመለሱ

ነገሌ፣ ታህሳስ 7 ቀን 2013 (ኢዜአ) በጉጂ ዞን የጥፋት ተልእኮ ተቀብለው ሲንቀሳቀሱ የነበሩ 405 የኦነግ ሸኔ ቡድን አባላት ወደ ሠላማዊ ህይወት መመለሳቸው ተገለጸ፡፡
ለአባላቱ በዞኑ አዶላ ዋዩ ከተማ በስነ ልቦና ዝግጅትና በህግ የበላይነት ላይ ያተኮረ ሥልጠና ተሰጥቷቸዋል፡፡
የዞኑ ፖሊስ መምሪያ የኮሙኒኬሽን ዲቪዥን ሃላፊ ምክትል ኮማንደር በቃሉ በለጠ እንዳሉት፤ 52 ሴቶችን ጨምሮ 405 የቡድኑ አባላት እጃቸውን ለመንግስት ከሰጡ በኋላ ሥልጠና ወስደው ወደ ሠላማዊ ህይወት ተመልሰዋል።
ስልጣን በህዝብ ይሁንታና ምርጫ ብቻ እንዲያዝ የፖለቲካ ምህዳሩ በሰፋበት በዚህ ዘመን ጫካ ገብቶ በንጹሃን ላይ ጥቃት መፈጸም አስፈላጊ እንዳልሆነ ኮማንደር በቃሉ ገልጸዋል፡፡
በግንዛቤ ጉድለት የጥፋት ቡድኑን የተቀላቀሉ ወገኖች ወደ ሠላማዊ ህይወት መመለስ ለሚፈልጉ አስፈላጊው ስልጠናና ድጋፍ እንደሚደረግ ጠቁመው፤ ህገ ወጥ እንቅስቃሴ እርስ በርስ ከመጠፋፋት በቀር ለውጥ እንደማያመጣ አስገንዝበዋል።
“ይህንንም በትግራይ ክልል ከተካሄደው የህግ ማስከበር ዘመቻ ልንማር ይገባል” ብለዋል፡፡
ኦነግ ሸኔ በኦሮሞ ህዝብ ስም ድብቅ ዓላማውን ለማሳካት መልምሎ ለጥፋት ያሰማራቸው ሰዎች ወደ ሠላማዊ ህይወት እንዲመለሱ ጥሪ አቅርበዋል፡፡
በሥልጠናው ከተሳተፉት መካከል በዞኑ ጎሮዶላ ወረዳ የዋቱ ቡሬ ቀበሌ ነዋሪና የጥፋት ቡድኑ አባል የነበረው ሁሴን ሀጊ ኢፋ በሰጠው አስተያየት በነፃነት ታጋይ ስም ተመልምሎ በህዝብ ላይ በፈጸመው በደል መፀፀቱን ገልጿል፡፡
“በድብቅና በተለያዩ የሀሰት የመገናኛ ዘዴዎች የኦሮሞ ህዝብ እንደተበደለና ጥያቄውም እንዳልተመለሰ ሲነገረኝ እውነት መስሎኝ ነው የትጥቅ ትግል የጀመርኩት” ብሏል፡፡
“ኦነግ ሸኔ በኦሮሞ ህዝብ ስም በንጹሃን ላይ እየፈጸመ ያለውን ጥቃት ስላላመንኩበት እጄን ለመንግስት በመስጠት የበደልኩትን ህዝብ ለመካስ ተዘጋጅቻለሁ” ሲልም ተናግሯል፡፡
የግል ፍላጎታቸውንና ድብቅ የፖለቲካ ዓላማቸውን ለማሳካት ከሚንቀሳቀሱ የጥፋት ሃይሎች ወጣቱ እራሱን እንዲያርቅ መክሯል፡፡
በተሳሳተ ስብከት ወጣቱን በማታለልና በማጭበርበር የሚሰራ ደባ እውነቱ ሲጋለጥ ትርፉ ኪሰራ እንደሆነም ገልጿል።