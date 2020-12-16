የኮሮና ሥርጭትን ለመግታት በሚደረገው ጥረት የትራንስፖርት ዘርፍ ኃላፊነታቸውን እንዲወጡ ተጠየቀ

ሀዋሳ ታህሳስ 07 / 2013 (ኢዜአ) የኮሮና ቫይረስ ሥርጭትን ለመግታት የሚደረገው እንቅስቃሴ ውጤታማ እንዲሆን በትራንስፖርት ዘርፍ የተሰማሩ አካላት ኃላፊነታቸውን እንዲወጡ ተጠየቀ።
የሀዋሳ ከተማ አስተዳደር ጤና መምሪያ በአካባቢው የኮሮና ቫይረስን በመከላከሉ በኩል የሚስተዋለውን መዘናጋት ለማስቀረት በሚቻልበት ዙሪያ ከትራንስፖርት ዘርፍ አካላት ጋር መክሯል።
የጤና መምሪያው ሃላፊ አቶ ሙንጠሻ አብርሀም በምክክር መድረኩ እንዳሉት ከኮሮና ቫይረስ ስርጭት ነጻ የሆነ የትራንስፖርት ዘርፍ መጠናከር በሽታውን ለመግታት ይረዳል።
ለበሽታው ስርጭት መስፋፋት አመቺ ከሆኑ አካባቢዎች የትራንስፖርት እንቅስቃሴ ዋንኛው በመሆኑ ማስክ በመጠቀም ረገድ የሚታየው ቸልተኝነት በፍጥነት ሊታረም እንደሚገባ አሳስበዋል።
በተለይ በማህበረሰቡ ዘንድ የሚስተዋለው መዘናጋት አሁን ላይ ካለው ከፍተኛ ስርጭት ጋር ተዳምሮ ዋጋ ሊያስከፍል እንደሚችል ጠቁመዋል።
በከተማዋ አሁን ላይ በቫይረሱ የመያዝ ዕድል 18 በመቶ መድረሱን ጠቅሰው ለዚህ ደግሞ ዋንኛው መንስኤ በእንቅስቃሴ ወቅት የሰዎች መዘናጋት ነው ብለዋል።
ወረርሽኙን ለመከላከል በየትኛውም እንቅቃሴ ሊተገበር የሚገባ በጤና ሚኒስቴር የተዘጋጀው ጭንብል ማድረግ፣የእጅ ንጽህናንና ርቀትን መጠበቅ መርሆችን አለማንሳቱን የግንዛቤ ስራ ባለመሠራቱ የመጣው ክፍተት መሆኑን ጠቁመዋል።
በዚህ ላይ በርካታ ህዝብ የሚያስተናግደው የትራንስፖርት ዘርፍ አሽከርካሪውም ሆነ ተሳፋሪው ማስክ እንዲያደርግ እንዲሁም ሳኒታይዘር በማቅረብና ተሽከርካሪዎችን በማጽዳት የስርጭት መጠኑን ለመቀነስ የዘርፉ አካላት ኃላፊነታቸውን እንዲወጡ ጠይቀዋል።
በተደረገው ውይይትም ከዚህ ቀደም እንደሚደረገው የበሽታውን ስርጭት ለመከላከል የሚያስፈልገውን ሁሉ ጥንቃቄ በተቀናጀ መልኩ ለመወጣት ዕቅድ አውጥተው እንደሚተገብሩ መግባባት ላይ መድረሳቸውን አስታውቀዋል።
የአስተዳደሩ ትራንፖርት መምሪያ ምክትል ሃላፊ አቶ ታሪኩ ታመነ በበኩላቸው በከተማው የቫይረሱ ስርጭት በከፍተኛ ሁኔታ እየተስፋፋ መምጣቱን ማህበረሰቡ እንዲረዳና ጥንቃቄ እንድያደርግ የግንዛቤ ስራ ትኩረት ሊሰጠው እንደሚገባ ተናግረዋል።
በተሽከርካሪ መናኸሪያዎች፣ የከተማ ታክሲ አሽከርካሪዎችና ተገልጋዮች ማስክ ማድረግና ንጽህና መጠበቅ እንዲሁም ሙቀት እየለኩ አገልግሎት እንዲሰጡ ይደረጋል ብለዋል።
እነዚህን አስገዳጆች የማይከተል አሽከርካሪዎችና ተሳፋሪ ላይ ጠንካራ እርምጃዎች እንደሚወሰዱ አስታውቀዋል።
ወረርሽኙን ለመከላከል የወጣውንና ሲተገበር የነበሩ ህጎች ተፈጻሚ እንዲሆን ትኩረት ሰጥተው እንደሚሰሩ የተናገሩት ደግሞ የሀዋሳ ከተማ አስተዳደር ፖሊስ መምሪያ የትራፊክ አደጋ መከላከልና ቁጥጥር ዋና የሥራ ሂደት አስተባባሪ ምክትል ኢንስፔክተር ተስፋዬ ደምሴ ናቸው፡፡
የከተማዋ የታክሲ ማህበር ሰብሳቢ አቶ ፈቃዱ ደምሴ የቫይረሱ ስርጭ እንዲገታ በስራቸው የሚገኙ ታክሲዎች ሃላፊነታቸውን እንዲወጡ ይደረጋል ብለዋል፡፡
ማህበረሰቡም በማንኛውም እንቅቃሴ ወቅት ለራሱና ለወገኑ ሲል ጥንቃቄ እንዲያደረግም መልዕክታቸውን አስተላልፈዋል፡፡
በሀዋሳ እስካሁን ምርመራ ከተደረገላቸው ከ21 ሺህ በላይ ሰዎች መካከል ከ2 ሺህ 400 የሚበልጡ ቫይረሱ ሲገኝባቸው 30 ደግሞ ህይወታቸው ማለፉን የጤና መምሪያው አመልክቷል።