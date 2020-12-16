በደቡብ ክልል በአያያዝ ጉድለት የቲማቲም እና ማንጎ ምርት እስከ 40 በመቶ እንደሚባክን ጥናቶች አመለከቱ

ሀዋሳ ታህሳስ 07 / 2013 (ኢዜአ) በድህረ ምርት አያየዝ ጉድለት ምክንያት የቲማቲም እና ማንጎ ምርት እስከ 40 በመቶ እንደሚባክን በደቡብ ክልል የተካሄዱ ጥናቶች አመለከቱ።
በቲማቲምና ማንጎ አመራረትና አጠቃቀም ሂደት የሚስተዋሉ ችግሮች ላይ ያተኮሩ የጥናት ግኝቶች ዙሪያ በአርባምንጭ ከተማ ውይይት ተካሄዶባቸዋል፡፡
ከጥናት አቅራቢዎች መካከል በደቡብ ግብርና ምርምር ኢንስትቲዩት ተመራማሪ አቶ እንድርያስ ኦይካ እንደገለጹት በቲማቲም ልማት ዙሪያ ምርትና ምርታማነትን የማሻሻል ስራው ውጤት ያስገኘ ነው።
ሆኖም በክልሉ አርባምንጭ ዙሪያ አና ምዕራብ አባያ ወረዳዎች አርሶ አደሮችን በማሳተፍ ባካሄዱት ጥናት በምርት አያያዝና እሴት ሰንሰለት ላይ በቂ ትኩረት አለመሰጠቱን አስረድተዋል።
የቲማቲም ምርቱ ከማሳ በሚሰበሰብበት፣ በሚጫንበት፣ ለገበያ በሚውልበትና ለተጠቃሚው በሚደርስበት ወቅት ባለ የአያያዝ ጉድለት ከ38 በመቶ በላይ የሚሆነው ምርት ለብክነት እንደሚዳረግ ተናግረዋል፡፡
ችግሩን ለመፍታት አርሶ አደሩ በቂ የምርት አያያዝ ክህሎት እንዲኖረው ማድረግ፣ ለአጠቃቀም ቀላል የሆኑ የምርት መሰብሰቢያና ማከማቻ ቴክኖሎጂዎችን ማቅረብና ማስረፅ እንደሚያስፈልግ አመላክተዋል፡፡
ሌላው ተመራማሪ አቶ ካሳ ታረቀኝ በበኩላቸው በማንጎ ምርት የእሴት ሰንሰለትና ጥራት ላይ በአርባ ምንጭ ዙሪያ ወረዳ ባካሄዱት ጥናት የድህረ ምርት አያያዝ ችግር ጎልቶ እንደሚታይና በዚህም 40 በመቶ የሚሆነው ምርት እንደሚባክን አስታውቀዋል።
የአርሶ አደሩን ተጠቃሚነት በእጅጉ እንዲቀንስና አሉታዊ ተፅዕኖ እያሳደረ የሚገኘው ይሄው ችግር በክልሉ አትክልትና ፍራፍሬ አምራች በሆኑ ሌሎች አካባቢዎችም እንደሚስተዋል ተናግረዋል፡፡
የአትክልትና ፍራፍሬ ምርቶች ቶሎ የመበላሸት ዕድላቸው ሰፊ በመሆኑ የአሰባሰብና አያያዝ ቴክኖሎጂዎችን ከመጠቀም ባለፈም እንደተሰበሰቡ በፍጥነት ለተጠቃሚው ማቅረብ የሚያስችል ወጥ የገበያ ሰንሰለት መፍጠር እንደሚያስፈልግ አስረድተዋል፡፡
ምርቱ በሚገኝበት አካባቢ እሴት የሚጨምሩ የማቀነባበሪያ ኢንዱስትሪዎች እንዲኖሩ ማድረግም አዋጭና አርሶ አደሩንም ሆነ ሀገሪቱን የኢኮኖሚ ተጠቃሚ የሚያደርግ አማራጭ እንደሆነ ምክረ ሀሳብ ሰጥተዋል፡፡
የደቡብ ክልል ሳይንስና ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ቢሮ ኃላፊ አቶ ገብሬ ጋጌ እንዳሉት መስሪያ ቤታቸው ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመቀናጀት ጥናቱ እንዲካሄድ ማድረጉን ገልጸዋል።
ጥናቱ የተካሄደው ችግሮችን በመለየት ከባለድርሻ አካላት ጋር የመፍትሔ ሀሳቦችን በማዳበር ህብረተሰቡ ተጠቃሚ እንዲሆን ለማስቻል መሆኑን ተናግረዋል፡፡
ጥናቶቹ ባመለከቷቸው የመፍትሔ ሀሳቦች ላይ በመንተራስም አዳዲስ የቴክኖሎጂ አማራጮችን የማስፋፋትና የማስረፅ፣ የአርሶ አደሩን ግንዛቤ የማሳደግ እንዲሁም ተጨማሪ ምርምሮችን የማካሄድ ሥራዎች እንደሚካሄዱ አስረድተዋል፡፡
አርሶ አደሩን የላቀ ተጠቃሚ ለማድረግ በተለይ የአትክልትና ፍራፍሬ ምርታማነት ከማሳደግ ባለፈ እስከ ተጠቃሚው ድረስ ባለው የእሴት ሰንሰለት ላይ በትኩረት መስራት ይገባል ያሉት ደግሞ የደቡብ ግብርና ምርምር ኢንስትቲዩት ምክትል ዋና ዳይሬክተር ዶክተር አሚድ ጀማል ናቸው።
ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመቀናጀት ጥናቶቹ ለችግሮቹ በመፍትሄነት የጠቆሟቸው ምክረ ሀሰቦች ለመጠቀም እንደሚሰሩም ገልጸዋል፡፡