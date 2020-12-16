አስረኛው የአካል ጉዳተኞችና መስማት የተሳናቸው ከተማ አቀፍ ስፖርታዊ ውድድር ተጠናቀቀ

አዲስ አበባ፤ ታህሳስ 7/2013(ኢዜአ) 10ኛው ከተማ አቀፍ የአካል ጉዳተኞችና መስማት የተሳናቸው ስፖርታዊ ውድድር ዛሬ ሲጠናቀቅ፤ አራዳ ከፍለ ከተማ በፓራኦሊምፒክ፣ አዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ደግሞ መስማት በተሳናቸው ውድድሮች አሸናፊ ሆነዋል።
በአዲስ አበባ ስፖርት ኮሚሽን አዘጋጅነትና በአራዳ ክፍለከተማ አስተናጋጅነት ከሕዳር 27 ቀን 2013 ዓ.ም ጀምሮ ለ10 ቀናት የተካሄደው የአካል ጉዳተኞችና መስማት የተሳናቸው ስፖርታዊ ውድድር ዛሬ ተጠናቋል።
በውድድሩ አራዳ ክፍለከተማ በፓራኦሊምፒክ ውድድር አሸናፊ ሲሆን ልደታና አዲስ ከተማ ክፍለ ከተሞች ደግሞ የሁለተኛና የሦስተኝነትን ደረጃ ይዘዋል።
አራዳ ክፍለ ከተማ በፓራኦሊምፒክ ውድድር አሸናፊ የሆነው 27 የወርቅ፣ ዘጠኝ የብርና 16 የነሐስ በድምሩ 52 ሜዳሊያዎችን በማግኘት ነው ።
የፓራኦሊምፒክ ውድድሩ በዳርት፣ ካርታ፣ ዶሚኖ፣ ክብደት ማንሳትና የጠረጴዛ ቴኒስ ውድድሮች ተካሂዷል።
መስማት በተሳናቸው ውድድሮችም አዲስ ከተማ ክፍለከተማ 6 የወርቅ፣ 6 የብር እንዲሁም 2 የነሀስ በድምሩ በ14 ሜዳሊያዎችና በወርቅ ሜዳሊያ ብዛት ውድድሩን በበላይነት ጨርሷል።
በዚሁ የስፖርት አይነት አራዳ ከፍለከተማ በድምሩ 15 ሜዳሊያ፤ ኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ደግሞ ዘጠኝ ሜዳሊያ በማግኘት የሁለተኛና የሦስተኝነትን ደረጃ በመያዝ አጠናቀዋል።
በስፖርት ውድድሮቹ የመዝጊያ ስነ-ስርዓት የታደሙት የአዲስ አበባ ሠራተኛና ማኅበራዊ ጉዳይ ቢሮ ኃላፊ አቶ ተፈራ ሞላ እንደገለጹት የውድድሩ ዓላማ በከተማዋ የሚገኙ አካል ጉዳተኞችና መስማት የተሳናቸው የኅብረተሰብ ክፍሎችን የስፖርት ተሳትፎ ማጠናከር ነው።
ከዚህ ባሻገር ከተማዋን የሚወክሉ ምርጥ ስፖርተኞችን በምዘና ማፍራት እንደሆነም ነው የጠቆሙት።
አቶ ተፈራ እንዳሉት አካል ጉዳተኞችን በስፖርቱ ዘርፍ ማሳተፍ ተጠቃሚነታቸውን ለማረጋገጥ ከሚሰሩ ሥራዎች አንዱ ነው።
የአዲስ አበባ አካል ጉዳተኞች ማኅበር ፕሬዚዳንት አቶ ንጉሴ ግደይ በበኩላቸው አካል ጉዳተኞች ድጋፍ ካገኙ ከዚህ በላይ ውጤት ማምጣት ይችላሉ ሲሉ ተናግረዋል።
በቀጣይም ተሳትፏቸውን ለማሳደግ ለአካል ጉዳተኞች የሚሆኑ የስፖርት ማዘውተሪያ ስፍራዎች እንደሚዘጋጁ ተናግረዋል።
እነዚህን የኅብረተሰብ ክፍሎች በማኅበራዊ፣ በኢኮኖሚያዊና በፖለቲካዊ መስኮችም ማሳተፍ ለነገ የሚባል እንዳልሆነም ነው የገለጹት።
የዘንድሮው ውድድር ከበፊቱ ለየት ያለ ፉክክር የታየበት መሆኑን የጠቆሙት የውድድሩ ተሳታፊዎች በበኩላቸው አካል ጉዳተኝነት ከስፖርትም ይሁን ከሌሎች ተሳትፎዎች እንደማያግድ ተናግረዋል።
አካል ጉዳተኞች እንደሌላው የማኅበረሰብ ክፍል ተገቢው ትኩረት ከተሰጣቸው ከአገር አልፎ በዓለም አቀፍ ደረጃ ተወዳዳሪ መሆን እንደሚችሉም ጠቁመዋል።
መንግስት አካል ጉዳተኞችን በፕሮጀክት በማቀፍ ተከታታይ ስልጠና እንዲያገኙ ካደረገ ከዚህም በላይ መስራትና ውጤት ማስመዝገብ እንደሚችሉ አመልክተዋል።
የቀጣዩን ዓመት የአካል ጉዳተኞችና መስማት የተሳናቸው ስፖርታዊ ውድድሮች አዲስ ከተማ ክፍለከተማ እንደሚያስተናግድ ታውቋል።