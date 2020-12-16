ህግ የማስከበር ዘመቻው ወንጀለኛው የጁንታው ቡድን ለህግ እስኪቀርብ ሊቀጥል ይገባል-ምሁራን

ዲላ ታህሳስ 7/2013 (ኢዜአ) መንግሥት እየወሰደ ያለው ህግ የማስከበር ዘመቻ ወንጀለኛው የጁንታው ቡድን ለህግ እስኪቀርብ ተጠናክሮ ሊቀጥል እንደሚገባ የቡሌ ሆራ ዩኒቨርሲቲ የህግ ምሁራን ገለጹ።
ምሁራኑ ከኢዜአ ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ የጁንታው ቡድን በመከላከያ ሰራዊትና በንጽሀን ላይ ያደረሰው ጥቃት እንዲሁም የፈጸመው የሀገር ክህደት በጦር ወንጀለኝነት የሚያስጠይቀው መሆኑን አመልከተዋል።
የትግራይ ክልል በአጭር ጊዜ ወደ መደበኛው እንቅስቃሴና ልማት እንዲመለስ ህዝቡ ከጊዜዊ አስተዳደሩ ጋር በቅርበት መስራት እንዳለበትም ምሁራኑ ጠቁመዋል።
በዩኒቨርሲቲው የህግ መምህርና የዓለም አቀፍ የሰብዓዊ መብት ተመራማሪ ጥሶ ጎበና እንዳሉት ህግ የማስከበር ዘመቻው ወንጀለኞችን ለፍርድ አደባባይ በማቅረብ ሊቋጭ ይገባል።
ኢትዮጵያ የፈረመቻቸው ዓለም አቀፍ ስምምነቶች፣ ደንቦችና መርሆች የሀገሪቱ ህጎች አካል ተደርገው እንደሚወሰዱ ያነሱት የህግ ምሁሩ “የህወሓት የጥፋት ቡድን የሀገሪቱ ህጎችንና ዓለም አቀፍ ስምምነቶችና መርሆችን የጣሰ ወንጀል ሲፈፅም ቆይቷል” ብለዋል።
“የህግ ማስከበር እርምጃው ዋና ግቡ በሀገሪቱ ላይ ጥቃት ያደረሱ ቀድሞ ሀገሪቱን ሲመሩ የነበሩ የህወሃት ቡድን አባላትን ለፍርድ ማቅረብ በመሆኑ ዘመቻው በዚሁ ሊያበቃ ይገባል” ብለዋል።
መንግስት የጥፋት ቡዱኑን ወንጀል በተጨባጭ ለዓለም ማህበረሰብ ማሳየትና እንዲያውቀው ማድረግ እንዳለበት አስገንዝበዋል።
በዩኒቨርሲቲው የህግ ምሁር የሆኑት ረዳት ፕሮፌሰር አበበ አስፋው በበኩላቸው መንግስት የወሰደው ህግ የማስከበር ዘመቻ የሀገር ህልውናን የማስቀጠል እርምጃ ከመሆኑ ባለፈ መሰል ጽንፈኞች ዳግም ህዝብንና ሀገርን እንዳያውኩ ትምህርት የሰጠ ነው” ብለዋል።
መንግስት የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር በመሰየም ክልሉን መልሶ ለማቋቋምና ህብረተሰቡ አገልግሎት እንዲያገኝ ማድረጉ ተገቢ መሆኑን ተናግረዋል።
ትግራይ ክልል በአጭር ጊዜ ውስጥ ወደ ልማቱ እንዲመለስ መላው የትግራይ ህዝብ ለተቋቋመው ጊዜዊ አስተዳደሩ ድጋፍ ማድረግ እንዳለበት ጠቁመዋል።
“ጁንታው የህውሃት ቡድን ሃገራዊ የወንጀል ህጎችንና ዓለም አቀፍ መርሆችንና ስምምነቶችን ጭምር በጣሰ መልኩ በተቋማትና በንጽሃን ዜጎች ላይ በገሃድ ጥቃት ፈጽሟል” ያሉት ደግሞ በዩኒቨርሲቲው የህግ ኮሌጅ ምክትል ዲን መምህር ዳኜ ጉልሜሳ ናቸው።
“በተለይ ትምህርት ቤቶችንና የሃይማኖት ተቋማትን የጦር ማዘዥ እንዲሁም ሮኬቶችን ከግጭት ቀጠና ውጭ ከመተኮስ ባለፈ በማይካድራ በንጽሃን ዜጎች ላይ የተፈጸመው ማንነትን መሰረት ያደረገ ጭፍጨፋ የጦር ወንጀል ለመሆኑ በቂ ማሳያ ነው” ብለዋል።
ቡዱኑ የፈጸማቸው በሰው ዘር ላይ የተቃጡ ወንጀሎች በዓለም አቀፍ ገለልተኛ ቡድን ተጠርቶ ይፋ እንዲሆን መንግስት አበክሮ መስራት እንዳለበት አስገንዝበዋል።