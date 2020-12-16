የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ተወካዮች በድሬዳዋ ከሚኖሩ የክልሉ ተወላጆች ጋር እየተወያዩ ነው

ድሬዳዋ፣ ታህሳስ 7/1013 (ኢዜአ) የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ተወካዮች በድሬዳዋ ከሚኖሩ የትግራይ ክልል ተወላጆች ጋር በወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ እየተወያዩ ነው።
የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር አስተባባሪ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል የሆኑት የአዲስ አበባ ከተማ የኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ሙሉቀን ሃብቶምና የትምህርት ሚኒስቴር ዴኤታ ወይዘሮ ሁሪያ አሊ ዛሬ በድሬዳዋ ከሚገኙ የክልሉ ተወላጆች ጋር እየተወያዩ ነው።
በውይይቱ የተሳተፉ የክልሉ ተወላጆች እንደገለጹት፤ የህወሃት ጁንታ ቡድን በትግራይ ያወደማቸውን መሰረተ ልማቶች መልሶ በመገንባት ወደስራ እንዲገባ መደረጉን አድንቀዋል።
በመልሶ ግንባታ ሂደቱ ድጋፍ እንደሚያደርጉም ገልጸዋል።
“ከሌሎች ብሄር ብሄረሰብ ወንድምና እህቶቻችን ጋር ያለንን አንድነት በማጠናከር በአገሪቱ ዘላቂ ሰላምና ልማት ለማምጣት ሃላፊነታችንን እንወጣለን” ሲሉም ተናግረዋል።
በአገር አቀፍ ደረጃ የተጀመረውን ለውጥ ከዳር ለማድረስ እንደሚተጉም አስታውቀዋል ።
ውይይቱን የመሩት የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላት በበኩላቸው የክልሉ ተወላጆች ከሌሎች ብሄር ብሄረሰቦች ጋር በመሆን በክልሉም ሆነ በአገሪቱ የሰላም፣ የልማትና የትክክለኛ ዴሞክራሲ ስርአት ግንባታ ላይ ተሳትፏቸውን እንዲያጠናክሩ ጠይቀዋል።
ጊዜያዊ አስተዳደሩ በሚያደርገው ክልሉን መልሶ የማደራጀት ሂደት ተወላጆቹ ሃላፊነታቸውን የመወጣት ተግባር አጠናክረው እንዲቀጥሉ ጥሪ አቀርበዋል።