ድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ ኮሮናን ለመከላከል ያከናወኗቸው ተግባራት አጠናክሮ መቀጠል አለበት-ቋሚ ኮሚቴ

ድሬዳዋ ታህሳስ 7/2013 (ኢዜአ) ድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ ኮሮና በመከላከል የመማር ማስተማር ሂደቱን ለማሳካት ያከናወኗቸው ተግባራት አጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሰው ሃብትና ቴክኖሎጂ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አሳሰበ፡፡
የቋሚ ኮሚቴው አባላት በዩኒቨርሲቲው የመስክ ጉብኝት በማድረግ ከተቋሙ አመራሮችና ተማሪዎች ህብረት ጋርም ተወያይተዋል፡፡
የኮሚቴው አባላት አስተባባሪ አቶ ወንድሙ ገላጋይ በወቅቱ እንደገለጹት፤ በዩኒቨርሲቲው ኮሮናን ለመከላከል የተከነወኑ ተግባራት አበረታች ናቸው።
ይህም በዩኒቨርሲው የተጀመረውን የመማር ማስተማር ስራ ውጤታማ ለማድረግ ያግዛል ብለዋል፡፡
በድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ ከግቢው መግቢያ ጀምሮ ውስጥ፣ በመመገቢያ ቤቶች፣ መዝናኛ ቦታዎች፣ ኮሮናን ለመከላከል የተከናወኑ ተግባራት አበረታችና ተጠናክረው መቀጠል ያለባቸው ልምዶች ናቸው ብለዋል፡፡
አንድ ተማሪ በአንድ ጠረጴዛ መስተናገዱ ፣በመኝታ ክፍል የተማሪዎች ቁጥር መቀነሱ ፣ በምግብ መመገቢያ ቤቶች አስፈላጊው ጥንቃቄ መደረጉ፣ ተማሪዎች በኮሮና መያዛቸው ቢጠረጠሩ ማቆያና ማገገሚያ ክፍሎች እንደተዘጋጁ መመልከታቸውን ተናግረዋል።
ዩኒቨርሲቲው ሳኒታይዘር፣ የአፍና የአፍንጫ መሸፈኛ ጭንብል ማምረቱ አበረታችና ኮሮናን በመከላከል ለጀመረው የመማር ማስተማሩ ስራ ወሳኝ አስተዋጽኦ እንደሚኖረው አስተባባሪው ገልጸዋል፡፡
አሁንም በተማሪዎችም ሆነ ማህበረሰቡ ውስጥ የሚስተዋለው ቸልተኝነት ጉዳት እንዳያስከትል የግንዛቤ ማስጨበጥ መስራት እንዳለበት አሳስበዋል፡፡
ቋሚ ኮሚቴ በዩኒቨርሲቲው የሚገነቡ ፕሮጀክቶች ያሉበትን ደረጃም በመስክ እንደተመለከቱ የተናገሩት አቶ ወንድሙ ፤ የተጀመሩ ፕሮጀክቶች በተያዘላቸው ጊዜ አጠናቆ ሥራ ላይ ማዋል ላይ ክፍተት መኖሩን ጠቁመዋል፡፡
ፕሮጀክቶቹ በተቀመጠላቸው ጊዜና በጀት ጥራታቸው ጠብቀው ለመማር ማስተማሩ ሥራ እንዲውሉ በትኩረት መሰራት እንደሚገባ አስገንዝበዋል፡፡
የድሬዳዋ ዩኒቨረሲቲ ፕሬዘዳንት ዶክተር ኡባህ አደም በበኩላቸው፤ ቋሚ ኮሚቴው ያደረገው የመስክ ምልከታ ጠንካራና ደካማ ሥራዎች የተለዩበት በመሆኑ ለችግሮቹ ፈጣን መፍትሄ በመስጠት የመማር ማስተማር ሂደቱ የተሳለጠ እንዲሆን ይደረጋል ብለዋል፡፡
በተቋራጮች ብቃት ማነስ ፣በወቅታዊ የፀጥታ ችግር ፣በዋጋ ንረትና ልዩነት፣ በጀት ዕጥረት ሣቢያ ፕሮጀክቶች እንደሚጓተቱ ገልጸው፤ ለነዚህ ችግሮች ዘላቂ መፍትሄ ለመስጠት የሚያስችል ጽህፈት ቤት መቋቋሙን አስረድተዋል፡፡
ጽህፈት ቤቱን የሚመራ ዩኒቨርሲቲው የቢዝነስና ልማት ምክትል ፕሬዚዳንት ተመድቦ ውጤታማ ሥራ ማከናወን ተጀምሯል ብለዋል፡፡
ድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ የተቀበላቸው ተመራቂ ተማሪዎች ትምህርት እንደጀመሩ ቀደም ብሎ ተገልጿል፡፡