በሐረሪ እና ሱማሌ ክልሎች የስምንትኛ ክፍል ፈተና መሰጠት ተጀመረ

ሐረር ኢዜአ ታህሳስ 7 ቀን 2013 (ኢዜአ) በሐረሪ እና ሱማሌ ክልሎች በተዘጋጁ 680 ጣቢያዎች የስምንተኛ ክፍል ክልላዊ ፈተና ዛሬ መሰጠት ተጀመረ፡፡
በሐረር ልኡል ራስ መኮንን አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ፈተናው ሲጀመር የሐረሪ ክልል ትምህርት ቢሮ ሃላፊ አቶ ሙክታር ሳሊህ ፤ ”ፈተናው ከዛሬ ጀምሮ ለሶስት ተከታታይ ቀናት ይሰጣል” ብለዋል፡፡
ክልላዊ ፈተናው የተጀመረው በሃገር አቀፍ ደረጃ በተቀመጠው ደንብና መመሪያ መሰረት አስፈላጊው የቅድመ ዝግጅት በማደረግ መሆኑን ጠቁመው፤በሐረሪ ክልል 4ሺ213 ተማሪዎች ፈተናውን እንደሚስዱ የሚጠበቅ መሆኑን አስረድተዋል፡፡
ለዚህም 184 ፈታኞችና 23 የፈተና ጣቢያዎች መዘጋጀታቸውን ያመለከቱት ሃላፊው፤ የትምህርት እና የጤና ሚኒስቴሮች ያስቀመጡት የጤና ፕሮቶኮል ደንብና መመሪያዎች መሰረት ከኮሮና ቫይረስ በመጠንቀቅ ፈተናው እንደሚሰጥም ገልጸዋል፡፡
የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል በሚደረገው ጥረት ተማሪዎች የራሳቸውን ኃላፊነት እንዲወጡም መልዕክታቸውን አስተላልፈዋል፡፡
በተመሳሳይ የስምንተኛ ክፍል ፈተና በሱማሌ ክልል ሁሴን ጊሬ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የፈተና ጣቢያ ዛሬ መጀመሩን የክልሉ ትምህርት ቢሮ ሃላፊ አቶ መሀመድ ፈታህ ገልጸዋል።
እስከ ታህሳስ 10 ቀን 2013ዓ.ም. በሚቆየው ክልላዊ ፈተናው 41ሺህ 889 ተማሪዎች እንደሚፈተኑ የመጠበቅ መሆኑን አስታውቀዋል።
ለፈተናው 657 የፈተና ጣቢያዎች መዘጋጀታቸውን አመልክተው ፤ ከኮሮና ቫይረስ ጋር ተያይዞ ጥንቃቄ እየተደረገ ይገኛል ብለዋል።