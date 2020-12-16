የትግራይ ክልል ህዝብ ሰላሙን ለማናጋት ከሚሰሩ የውድቀት ሃይሎች ራሱን ሊጠብቅና ሊታገላቸው ይገባል- ዶክተር ሙሉ ነጋ

አዲስ አበባ ታህሳስ 7/2013 (ኢዜአ) የትግራይ ህዝብ ሰላሙን ለማናጋት ከሚሰሩ የውድቀት ሃይሎች ራሱን ሊጠብቅና ሊታገላቸው እንደሚገባ የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ዋና ስራ አስፈጻሚ ዶክተር ሙሉ ነጋ ገለጹ።
የትግራይ ክልል ህዝብ የተለያዩ የሃስት አሉባልታዎችን እየነዙ ሰላሙን ሊያናጉ የሚሞክሩ አካላትን ሊታገላቸው እንደሚገባ የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ጠየቀ፡፡
የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ዋና ስራ አስፈጻሚ ዶክተር ሙሉ ነጋ በክልሉ በወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ መግለጫ ሰጥተዋል፡፡
በመግለጫቸውም ህዝቡ “በሬ ወለደ” ወሬዎችን እያናፈሱ ሰላሙን ለማናጋት ከሚሰሩ የውድቀት ሃይሎች ራሱን ሊጠብቅና ሊታገላቸው ይገባል ብለዋል፡፡
በአሁኑ ጊዜ አብዛኛው የትግራይ ክልል የተረጋጋ መሆኑን ያሥረዱት ዋና ስራ አስፈጻሚው ህዝቡ ምንም አይነት ስጋት እንዳይገባው መልእክታቸውን አስተላልፈዋል።
ትናንት በሙስናና በዝምድና ህዝቡን ሲያሰቃዩ የነበሩ ግለሰቦች ዛሬም በሌላ ተግባር ወንጀል የሚፈጽሙ ከሆነ ጊዜያዊ አስተዳደሩ ህጋዊ እርምጃ የሚወስድ መሆኑን ገልጸዋል፡፡
የትግራይ ክልል ህዝብ ላለፉት ሁለት አስርት ዓመታት ከዴሞክራሲውም ሆነ ከልማቱ ተጠቃሚ ሳይሆን የህወሃት ቡድን የራሱ መጠቀሚያ ሲያደርገው መቆየቱን አስታውሰዋል፡፡
በመሆኑም የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተደዳር ለትግራይ ህዝብ እውነተኛ ዴሞክራሲ እና ተጠቃሚነት ለመስራት ዝግጁ በመሆኑ ህዝቡ የጀመረውን ትብብር አጠናክሮ እንዲቀጥል ጠይቀዋል።
ወንጀለኛውን የህወሃት ጁንታ ይዞ ለህግ ለማቅረብ በሚደረገው ጥረት ህዝቡ እንዲተባበርም ጥሪ አቅርበዋል፡፡
የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር በሁሉም አካባቢዎች ጊዜያዊ አስተደዳር በማዋቀር ላይ እንደሚገኝም ዶክተር ሙሉ ገልጸዋል።
የክልሉ ህዝብ በየደረጃው የሚያስተዳድረውን አካል ያለ አንዳች ስጋት በነፃነት በመምረጥ ላይ መሆኑም ታውቋል።