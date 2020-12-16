ኢትዮጵያ ነባራዊ ሁኔታዋን ያገናዘበ ብሔራዊ ዘርፈ ብዙ የድህነት አመላካቾችን እያዘጋጀች ነው – የፕላንና ልማት ኮሚሽን

አዲስ አበባ ታህሳስ 7/2013 (ኢዜአ) ኢትዮጵያ ነባራዊ ሁኔታዋን ያገናዘበ ብሔራዊ ዘርፈ ብዙ የድህነት አመላካቾችን እያዘጋጀች መሆኑን የፕላንና ልማት ኮሚሽን አስታወቀ።
“የድህነት አመላካቾች” ማለት በአንድ አገር ውስጥ ድህነትን የሚያሳዩ የመለኪያ አይነቶች ማለት ነው።
የፕላንና ልማት ምክትል ኮሚሽነር ዶክተር ነመራ ገበየሁ ዓለም አቀፍ የድህነት አመላካቾች ብዙውን ጊዜ የሚያተኩሩት ከድህነት ወለል በታች ያሉ ዜጎች ቁጥር መቀነስና ከዜጎች ገቢ ጋር እንደሚያያዝ ለኢዜአ ገልጸዋል።
አመላካቾቹ ከአገራት ነባራዊ ሁኔታ ጋር ያልተጣጣሙና የኑሮ ዘይቤን ከግምት ያላስገቡ መሆናቸውን ተናግረዋል።
የድህነት አመላካቾቹ ኢትዮጵያ ያሰበችውን ብልጽግና ለማሳካት እንደማያስችሉና የድህነት አመላካቾቹን ዘርፈ ብዙ የማድረግ ስራ እንደሚከናወን ተናግረዋል።
የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት የልማት ፕሮግራም /ዩ.ኤን.ዲ.ፒ/ ትምህርት፣ ጤናና የኑሮ ደረጃ በሚል በዝርዝር ያስቀመጣቸውን ዘርፈ ብዙ የድህነት አመላካቾች ማዘጋጀቱን አስረድተዋል።
በዚሁ መሰረት ኢትዮጵያም የራሷን ነባራዊ ሁኔታ በማገናዘብ ዘርፈ ብዙ የድህነት አመላካቾችን እያዘጋጀች መሆኗን ምክትል ኮሚሽነሩ አስታውቀዋል።
አመላካቾቹ ጤናና ፍትሕን ጨምሮ የተለያዩ ዘርፎችን እንደሚያካትቱ ዶክተር ነመራ ጠቁመዋል።
ፕሮግራሙ ከእንግሊዙ ኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ ለሚዘጋጁት የድህነት አመላካቾች የቴክኒክ ድጋፍ እንደሚያደርግም ገልጸዋል።
በተለይ በዝርዝር የሚቀመጡ ዘርፈ ብዙ የድህነት አመላካቾችን ተፈጻሚ ለሚያደርጉ ባለሙያዎች ድጋፍ ለማድረግ ከተቋማቱ ጋር ስምምነት ተደርሷል ብለዋል።
በቀጣይ ኮሚሽኑ አመላካቾቹን ተፈጻሚ የሚያደርጉ ባለሙያዎችን አቅም እንደሚገነባ ነው ምክትል ኮሚሽነር ነመራ ያስረዱት።
ብሔራዊ ዘርፈ ብዙ የድህነት አመላካቾች ማዘጋጀት የ10 ዓመት መሪ የልማት እቅድ አካል መሆኑንም አስታውቀዋል፡፡
አመላካቾቹን ጨምሮ ለዕቅዱ ተፈጻሚነት የሚያስፈልገው ፋይናንስ የሚገኝባቸውን አማራጮች የያዘ ሰነድ እንደሚዘጋጅም ጠቁመዋል።
ዋነኛ የፋይናንስ አማራጮችን ከአገር ውስጥ በተጨማሪ ከልማት አጋሮች ድጋፍ እንደሚጠየቅም ምክትል ኮሚሽነሩ አስታውቀዋል።