ነባሮቹ የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ኮቪድ-19ን በመከላከል ትምህርት ለመስጠት ተዘጋጅተዋል

አዲስ አበባ ታህሳስ 6/2013 (ኢዜአ) ነባር የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የኮቪድ -19 መከላከልን ተከትለው ትምህርት ለመስጠት የሚያስችል ዝግጅት ማድረጋቸውን ማረጋገጡን የከፍተኛ ትምህርት አግባብነትና ጥራት ኤጀንሲ አስታወቀ፡፡
ኤጀንሲው በአገሪቷ 21 ዋናዋና ከተሞች በሚገኙ የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የናሙና ጥናት ማካሄዱን ገልጿል።
በኢትዮጵያ የኮሮና ቫይረስ መከሰቱን ተከትሎ የገጽ ለገጽ ትምህርት ተቋርጦ መቆየቱ ይታወቃል።
የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር በተያዘው ዓመት ጥቅምት ላይ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ኮቪድ-19ን በመከላከል ትምህርት መጀመር እንደሚችሉ አስታውቋል፡፡
የትምህርት ተቋማቱ የዓለም የጤና ድርጅት መስፈርትና የጤና ሚኒስቴር የኮቪድ-19 መከላከያ መመሪያን በመተግበር ለ2012 ዓ.ም ተመራቂ ተማሪዎች ጥሪ በማድረግ ማስተማር እንዲጀምሩ ማሳወቁም እንዲሁ።
ኢዜአ የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የዘንድሮ የትምህርት ዘመን ዝግጅት፣ የእውቅና ፈቃድ አሰጣጥና ተያያዥ ጉዳዮችን አስመልክቶ ከኤጀንሲው የእውቅና አሰጣጥ ዳይሬክተር አቶ አብይ ደባይ ጋር ቆይታ አድርጓል።
ዳይሬክተሩ እንደገለጹት 261 የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ኮቪድ-19 መከላከልን ባገናዘበ መልኩ ያደረጉትን የትምህርት ዝግጅት በተመለከተ ባለፈው መስከረም መጨረሻ የዳሰሳ ጥናት ተደርጓል።
በስድስት ቡድኖች የተዋቀሩ አጥኚዎች በ21 ዋናዋና ከተሞች በሚገኙ የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት በማሰማራት በተወሰደ ናሙና ጥናቱ መካሄዱንም አስረድተዋል።
ኤጀንሲው የትምህርት ተቋማቱን ዝግጅት ለመፈተሽ የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ያስቀመጣቸውን 69 መጠይቆች የግሉን ዘርፍ ነባራዊ ሁኔታ በማገናዘብና በመከለስ ወደ 58 ዝቅ በማድረግ ቼክሊስት ማዘጋጀቱን ተናግረዋል።
ቼክሊስቱ በዋናነት የተቋማቱን የአደረጃጀትና የግብዓት ዝግጅት እንዲሁም ቀጣይነት ላይ ያተኮረ መሆኑንም ገልፀዋል።
ለሰባት ቀናት በተካሄደው የዳሰሳ ጥናት ተቋማቱ የመማር ማስተማር ሂደት ለመጀመር የሚያስችል ቁመና እንዳላቸው መረጋገጡን ነው ዳይሬክተሩ የተናገሩት።
በዚሁም መሰረት ካለፈው ጥቅምት 23 ጀምሮ የ2012 ዓ.ም.ተመራቂ ተማሪዎች ትምህርት መጀመራቸውን በመጥቀስ በቀጣይ ቀሪዎቹም እንደሚጀምሩ ይጠበቃል ብለዋል፡፡
ተቋማቱ በጥናቱ የታዩባቸውን ክፍተቶች ማረማቸውን ለማረጋገጥ ተቋሙ ድንገተኛ ጉብኝት እንዲሁም ክትትልና ድጋፍ እንደሚያደርግም አስታውቀዋል።
በሌላ በኩል የእውቅና ፈቃድ እድሳት ለማድረግ የሚያስፈልጉ መስፈርቶችን ያላሟሉ የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማትን ክፍተቶች በማሳወቅ በአንድ ወር ጊዜ አሟልተው የሚያመለክቱበት አሠራር መኖሩን ጠቁመዋል።
ድክመቶቻቸውን በማያስተካክሉ ተቋማት ላይ ኤጀንሲው አስተዳደራዊ እርምጃ ይወስድባቸዋል ሲሉ አቶ አብይ ገልፀዋል፡፡
ኤጀንሲው በ2013 ትምህርት ዘመን እውቅና አግኝተው ትምህርት የሚጀምሩ አዳዲስ የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማትን ዝግጁነት የመፈተሽ ስራ በኮሮናቫይረስ ወረርሽኝ ሳቢያ መዘግየቱንም ተናግረዋል።
አዲስ እውቅና ለማግኘት ወደ ኤጀንሲው የሚመጡት ተቋማት ቁጥር በየዓመቱ ከ30 እስከ 40 በመቶ እየጨመረ መሆኑንም ጠቁመዋል።
አቶ አብይ መገናኛ ብዙኃን ኅብረተሰቡ የተቋማትን የእውቅና ፈቃድ አስመልክቶ ግንዛቤ እንዲኖረው ሊሰሩ እንደሚገባም አመልክተዋል።
በግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት መማር የሚፈልግ ማንኛውም ሰው የትምህርት ተቋማቱ በየጊዜው ያሉበትን ሁኔታ መረጃ በአካል በመገኘት መጠየቅ ይኖርበታልም ብለዋል።
በህትመት ውጤቶች፣ በኤጀንሲው ማኅበራዊ ትስስር ገጽ እንዲሁም በመገናኛ ብዙኃን አማካኝነት መረጃ ማግኘት እንደሚቻልም ዳይሬክተሩ ጠቁመዋል።
በኢትዮጵያ አራት የግል ዩኒቨርሲቲዎች፣ ስድስት ዩኒቨርሲቲ ኮሌጆችና 251 ኮሌጅና ኢንስቲትዩቶች እንደሚገኙ ከኤጀንሲው የተገኘው መረጃ ያሳያል።