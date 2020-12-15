ለሀገሪቱ ሠላምና ህግ መከበር የድርሻቸውን እንደሚወጡ በሐረሪ ክልል የሚኖሩ የትግራይ ተወላጆች ገለጹ

ሐረር ታህሳስ 6 /2013 (ኢዜአ) የሀገሪቱን ሠላምና ህግ ለማስከበር እየተካሄደ ያለውን አንቅስቅሴ በመደገፍ የድርሻቸውን እንደሚወጡ በሐረሪ ክልል የሚኖሩ የትግራይ ተወላጆች ገለጹ።
ተወላጆቹ ከሐረሪ እና ትግራይ ብልጽግና ፓርቲ አመራሮች ጋር በወቅታዊ ጉዳይ ዙሪያ ዛሬ ተወያይተዋል።
ከውይይቱ ተሳታፊዎች መካከል አቶ ሀድጉ አባዲ በሰጡት አስተያየት የትግራይ ተወላጆች ከሌሎች ብሔር ብሔረሰቦች ጋር በመዋለድ አብረው የሚኖሩና የተሳሰሩ መሆናቸውን ገልጸዋል።
እንደሌላው ኢትዮጵያዊ ሁሉ ለሀገሪቱ ሰላም መከበር እንደከዚህ ቀደሙ ሁሉ በግንባር ቀደምትነት የድርሻቸውን እንደሚወጡ ተናግረዋል።
ህወሃት ማለት የትግራይ ህዝብ ማለት እንዳልሆነ ሊሰመርበትና ከዚህ ጋር ተያይዞም አልፎ አልፎ የሚታዩ የአመለካከት ክፍተቶች ሊታረሙ ይገባል ብለዋል።
ጁንታው በሀገር መከላከያ ላይ የፈጸመው ጥቃት ያወገዙት ሌላው የውይይቱ ተሳታፊ አቶ ሀዲሽ አዲጎም በበኩላቸው ለሀገሪቱ ሠላምና ህግ መከበር ድጋፋቸውን በማጠናከር የበኩላቸውን እንደሚወጡ ገልጸዋል።
አቶ ተሾመ ገብረሃዋርያ በበኩላቸው በትግራይ ክልል ያለው የድህነት መጠን ከፍተኛ መሆኑን በመጠቆም ይህም ህውሃት የትግራይ ህዝብን እንዳልጠቀመ ማሳያ ነው ብለዋል።
የትግራይ ህዝብ እንደከዚህ ቀደሙ የሀገር መከታነቱን ማሳየት እንዳለበት ጠቁመዋል።
የሐረሪ ክልል ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ሀላፊ አቶ አብዱጀባር መሀመድ እንዳሉት ህውሃት የትግራይ ህዝብን አይወክልም፤ ከዚህ ጋር በተያያዘ ያሉ የአመለካከት ክፍተቶች እንዲስተካከሉ ፓርቲ የሚመራው የክልሉ መንግሰት በትኩረት ይሰራል።
በክልሉ ከጁንታው ጋር በመገናኘት ችግር ለመፍጠር ሲንቀሳቀሱ የነበሩ የጥፋት ተላላኪዎች በቁጥጥር ሥር ውለዋል ብለዋል።
በክልሉ የሚገኙ የትግራይ ተወላጆች ከመንግሥት እና ፀጥታ ሀይሉ ጋር በመቀናጀት ቀሪ የጥፋት ተላላኪዎችን ለህግ ለማቅረብ በሚደረገው ጥረት ድጋፋቸውን እንዲያጎለብቱ ጠይቀዋል።
የትግራይ ብልጽግና ፓርቲ አስተባባሪ ዶክተር ሙሉቀን ሀብቱ በበኩላቸው ከሀገራዊ ለውጡ ማግስት ጀምሮ በተለይም የትግራይ ህዝብን ተጠቃሚ ለማድረግ በርካታ እንቅስቃሴ ተደርጓል ብለዋል።
በቀጣይም ይህ ተግባር ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ገልጸዋል።
“የተካሄደው ህግን የማስከበር ተግባር ውጤታማ የሆነውም መላው ኢትዮጵያዊያን በተለይም የትግራይ ህዝብ ከመንግስትና መከላከያ ከጎኑ በመሆኑ ነው” ብለዋል።
በክልሉ የሚኖሩ የትግራይ ተወላጆች ከሌሎች ብሔር ብሔረሰቦች እና ፀጥታ አካላት ጋር በመቀናጀት ሠላምን ለማስከበርና የጥፋት ተላላኪዎችን ለህግ ለማቅረብ ድጋፋቸውን እንዲያጠናክሩም መልዕክታቸውን አስተላልፈዋል።
በሐረር ከተማ ለአንድ ቀን በተካሄደው የውይይቱ መድረክ የሐረሪና የትግራይ ብልጽግና ፓርቲ ከፍተኛ አመራሮች፣ ተወላጆችና ሌሎችም የሚመለከታቸው አካላት ተሳትፈዋል።