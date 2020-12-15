የህወሃት ጁንታ ትውልድን ለማጥፋት የፈጸመው ስራ ታሪክ ይቅር አይለውም….የወልቃይት ወረዳ ነዋሪዎች

ጎንደር ታህሳስ 5/2013 (ኢዜአ) የህወሃት ጁንታ የትውልድ መመኪያ የነበሩ አንጋፋ የታሪክ አዋቂዎችን ደብዛቸውን በማጥፋት ትውልድ የማይዘነጋው በደል ፈጽሟል ሲሉ የወልቃይት ወረዳ ነዋሪዎች ተናገሩ።
በወረዳው የአዲ ረመጥ ከተማ ነዋሪ አቶ ሲሳይ ተስፋሁነኝ ለኢዜአ እንደተናገሩት የአካባቢው መመኪያ የሆኑ አዋቂና አንጋፋ ሰዎችን በማፈን በማሳደድና በእስር በማንገላታት እኩይ ተግባራትን ሲፈጽም ቆይቷል፡፡
“የህወሃት ጨካኝ ቡድን አባቴንና ታላቅ ወንድሜን አፍኖ በመውሰድ የት እንዳደረሳቸው ለማወቅ አልቻልንም” ያሉት አቶ ሲሳይ “በሀዘን የተሰበረ ልባችንን የሚጠግን አፋጣኝ ፍትህ እንፈልጋለን” ሲሉ ተናግረዋል፡፡
መንግስት በወሰደው ህግ የማስከበር እርምጃ በአካባቢያችን በአሁኑ ወቅት አስተማማኝ ሰላም ሰፍኗል” በማለት ደስታቸውን ገልጸዋል።
”የወልቃይት ህዝብ ማንነቱን በመጠየቁ ብቻ የማንነት መገለጫ የሆኑ እሴቶቻችንን አሳጥቶናል” ያሉት ደግሞ በወልቃይት ወረዳ የወፍ አርግፍ ቀበሌ ነዋሪ አቶ ፀጋዬ ገሪማ ናቸው።
የህወሃት ጁንታ የታሪክ አዋቂና ሞጋች የሆኑ ታላላቅ ሰዎችን ፈፅሞ እንደማይወድ ጠቅሰው፤ “አቅም ያላቸውና ለአካባቢው ተቆርቋሪ የሆኑ ግለሰቦች እየተለቀሙ በእስር ቤት እንዲሞቱና ሀገር ለቀው እንዲሰደዱ ተደርገዋል”ብለዋል።
አሁን ላይ ያገኘነው ሰላም ቀጣይና ዘላቂ እንዲሆን በአካባቢያችን እየተሹለከለኩ የሚገኙ ተፈላጊ ወንጀለኞችን ለህግ ለማቅረብና በጋራ ለመስራት መዘጋጀታቸውን ተናግረዋል።
”የወልቃይት ህዝብ በህወሃት ቡድን አማርኛ ሙዚቃ ከፍታችሁ ለምን ተጫወታችሁ በሚል ከባድ የገንዘብ ቅጣት ይጣልብን ነበር” ያሉት ደግሞ አቶ ፀጋው አማከለ ናቸው።
ሰው በማንነቱ ብቻ የሚሸማቀቅበት አስከፊ የአስተዳደር ዘመን ቢኖር የጽንፈኛው የህወሃት የጁንታ አገዛዝ ነው ያሉት አቶ ጸጋ ”እስከነ ክፋቱ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ግብአተ መሬቱ በመፈጸሙ ተደስቻለሁ” ብለዋል፡፡
የሀገር መከላከያ ሰራዊት የአማራ ክልል ልዩ ሃይልና የሚሊሻ አባላት ህይወታቸውን የገበሩበት የህግ ማስከበር ዘመቻ በድል ቢጠናቀቀም ግፈኞችን ለህግ የማቅረቡን ስራ መንግስት አጠናክሮ እንዲቀጥል አሳስበዋል፡፡
ሌላው አስተያየት ሰጪ አቶ አህመድ አብድልቃድር በበኩላቸው “የወልቃይት ህዝብ በህወሃት ማፍያ ቡድን አሰቃቂ አስተዳደራዊ በደል ደርሶበታል”ብለዋል።
“ህዝቡ ማንነቱ እንዲከበር ባደረገው ያልተቋረጠ ትግል ታስሯል፣ ተገድሏል፣ ከመኖሪያ ቀየውም በግፍ ተባሮ ለስደት ተዳርጎ ቆይቷል” ብለዋል።
“የረጅም ጊዜ ትግሉ ፍሬ አፍርቶ አሁን ላይ ጁንታው ላይመለስ እስከ መጨረሻው ሊወገድ መቻሉ ለአካባቢው ህዝብ የነፃነት ጮራ ፈንጥቃለች”በማለት አስረድተዋል።
አሁን ላይ አካባቢውን መልሶ ከማረጋጋት ባለፈ ህዝቡ የልማት ተጠቃሚ እንዲሆን ህውሃትን ለማስወገድ ከተደረገው ትግል በላይ መራራ ትግል ይደረጋል” ሲሉም ጠቁመዋል።
የወልቃይት ወረዳ ህዝብ የህግ ማስከበር ዘመቻው በድል መጠናቀቁን ምክንያት በማድረግ ከትላንት በስቲያ የወረዳው ዋና ከተማ በሆነው በአዲረመጥ ደስታውን በሰላማዊ ሰልፍ ገልጿል፡፡