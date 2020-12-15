በሱማሌ ክልል ሴቶች ላይ የሚፈጸሙ ፆታዊ ጥቃቶች ከለውጡ ወዲህ እየቀነሱ መጥተዋል…የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳድር

ሐረር ታህሳስ 6/ 2013 (ኢዜአ) በሱማሌ ክልል በሴቶች ላይ የሚደርሰው ፆታዊ እና የሃይል ጥቃቶች ከለውጡ ወዲህ እየቀነሱ መምጣታቸውን የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ሙስጠፌ ሙሐመድ ገለጹ።
አቶ ሙስጠፌ በወቅቱ እንዳሉት በክልሉ ባለፉት ዓመታት በነበረው የሠላም እጦት በሴቶችና ህጻናት ላይ ጾታዊና የሃይል ጥቃቶች በከፍተኛ ሁኔታ ነበሩ።
በዚህም በሴቶችና ህጻናቱ ላይ አካላዊና ስነ-ልቦናዊ ጉዳቶች ይደርስ እንደነበር ጠቅሰው ከለውጡ ወዲህ በክልሉ በተፈጠረው ሠላምና መረጋጋት ጥቃቶቹ እየቀነሱ መጥተዋል ብለዋል።
ሆኖም አሁንም አልፎ አልፎ የቤት ውስጥና በአንዳንድ ቦታዎች ድርጊቱ እንደሚስተዋል ጠቁመው ችግሩን ለማስቀረት በተለይ የሃይማኖት አባቶች፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣የጎሳ መሪዎችና ለሌሎችም ባለድርሻ አካላት ተግባሩን በመኮነን ህብረተሰቡን ማስተማር እንደሚጠበቅባቸው ገልጸዋል።
የክልሉ መንግስትም ፆታዊና የሃይል ጥቃቶችን በመከላከል በተለይም የሴቶችንና ህጻናትን ተጠቃሚነት ለማጎልበት በትኩረት እንደሚሰራ አስታውቀዋል።
የሴቶች፣ህጻናትና ወጣቶች ሚኒስትር ወይዘሮ ፊልሰን አብዱላሂ በበኩላቸው በሁሉም አካባቢ የመረጃ ስርዓትን በማዘመን ፣ባለድርሻና ድጋፍ ሰጪ አካላትን በማሳተፍ ፆታዊ ጥቃትን ለማስቀረት አበክረው እንደሚሰሩ ተናግረዋል።
ለዚህም መስሪያ ቤታቸው የአስር ዓመት መሪ እቅድ አዘጋጅቶ ወደ ተግባር እያሸጋገር እንደሚገኝ ፣ትኩረት በሚሹና ቅድሚያ በሚሰጣቸው ጉዳዮች ላይ ርብርብ እየተደረገ መሆኑን አስረድተዋል።
ሁሉም አካል በተለይ ፆታዊ የሃይል ጥቃቶችን በመከላከል ረገድ ርብርብ እንዲያደርግም ጠይቀዋል።
በሱማሌ ክልል በሴቶችና ህጻናት ላይ የሚደርሰውን ጥቃት ለመከላከልና ለማስቆም በትኩረት እየሰሩ መሆናቸውን የተናገሩት ደግሞ የክልሉ ሴቶች፣ ህጻናትና ወጣቶች ቢሮ ምክትል ሃላፊ ወይዘሮ ሰሚራ ሙመድ ናቸው።
በጂግጂጋ ከተማ ቀረያን ዶዳን መሰብሰቢያ አዳራሽ በተከበረው የፀረ – ፆታዊ ጥቃት ቀን በኢትዮጵያ የሲዊዲን ፣ኖርዌይ ፣ፊላንድ ፣አየርላንድ፣ ጃፖን እና ቱርክ አንባሳደሮችና ሌሎችም አካላት ተገኝተዋል።
ቀኑ የተከበረው በሴቶች ላይ የሚደርሱ ጥቃቶችን የማይታገስ ትውልድ እንፍጠር በሚል መሪ ሀሳብ ሲሆን በሴቶች፣ህጻናትና ወጣቶች ሚኒስቴር የአስር ዓመት መሪ እቅድ ዙሪያ ውይይት ተካሄዷል።