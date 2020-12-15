በአሶሳ የጥፋት ተልዕኮ ለመፈጸም ሲዘጋጁ የተያዙ 82 ተጠርጣሪዎች በጊዜ ቀጠሮ ፍርድ ቤት ቀረቡ

አሶሳ ታህሳስ 06/2013 (ኢዜአ) በአሶሳ ከተማ የጥፋት ተልዕኮ ለመፈጸም ሲዘጋጁ እንደነበር በወንጀል ተጠርጥረው የተያዙ 82 ግለሰቦች በጊዜ ቀጠሮ ዛሬ አሶሳ ዞን ከፍተኛ ፍርድ ቤት ቀረቡ፡፡
የፍርድ ቤቱ ፕሬዚዳንት አቶ አብዱልሙኒዬም ኡስማን ለኢዜአ እንደገለጹት ተጠርጣሪዎቹ ፍርድ ቤት የቀረቡት የህወሃትን የጥፋት ተልዕኮ በአሶሳ ከተማ ለመድገም ሲዘጋጁ ከአንድ ወር በፊት በቁጥጥር ስር የዋሉ ናቸው፡፡
ግለሰቦቹ የአሸባሪ ተባባሪ በመሆን ህገ-መንግስታዊ ስርዓቱን በሃይል ማፍረስ ወንጀል መጠርጠራቸውን አስረድተዋል፡፡
ጉዳያቸውም በሁለት መዝገብ ተከፍሎ እየታየ መሆኑን የተናገሩት አቶ አብዱልሙኒዬም የተጠረጠሩበት ወንጀል ዋስትና የማያሰጥ በመሆኑ ጉዳያቸውን በማረሚያ ቤት ሆነው እንዲከታተሉ መደረጉን ጠቁመዋል፡፡
ተጠርጣዎቹ በጊዜ ቀጠሮ ፍርድ ቤት ሲቀርቡ ይህ ለአራተኛ ጊዜ እንደሆነ አመልክተዋል፡፡
ግለሰቦቹ በቁጥጥር ስር ከመዋላቸው በፊት በአሶሳ እና አካባቢው ጥፋት ለማድረስ ከህወሃት አመራሮች የስልክ ግንኙነት በማድረግ መረጃ ሲለዋወጡ እንደነበር የሚሳይ ማስረጃ ማግኘቱን ፖሊስ ለፍርድ ቤቱ አብራርቷል ብለዋል፡፡
እንዲሁም ለጥፋቱ ማስፈጸሚያ የሚውል ገንዘብ በባንክ ሲላላኩ እንደነበር የሚያመላክቱ ማስረጃዎች መገኘታቸውን እና ከአንዳንዶቹ መኖሪያ ቤት ህገ-ወጥ የጦር መሳሪዎች መገኘቱን ፖሊስ ለችሎቱ መግለጹን አስረድተዋል፡፡
ፖሊስ በግለሰቦቹ ላይ ተጨማሪ ማስረጃ ለማሰባሰብ ያቀረበውን ተጨማሪ የአስር ቀናት የጊዜ ቀጠሮ ፍርድ ቤቱ መፍቀዱን አመልክተዋል፡፡
ተጠርጣሪዎቹ የማረሚያ ቤት ቆይታቸውን አስመልክቶ ለችሎቱ ያነሱት ጥያቄ እንደሌለ አቶ አብዱልሙኒዬም ገልጸዋል፡፡