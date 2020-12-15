ኦሮሚያን ተመራጭ የቱሪዝም መዳረሻ ለማድረግ ይሰራል – የክልሉ ቱሪዝም ኮሚሽን

ክልል ታህሳስ 6/2013 (ኢዜአ) ኦሮሚያን ተመራጭ የቱሪዝም መዳረሻ በማድረግ የህዝቡን ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ እሰራለሁ ሲል የኦሮሚያ ቱሪዝም ኮሚሽን አስታወቀ።
በቅርቡ የተቋቋመው የኦሮሚያ ቱሪዝም ኮሚሽን በይፋ ወደ ስራ መግባቱንና የወደፊት እቅዱን አስመልክቶ ለመገናኛ ብዙሃን መግለጫ ሰጥቷል።
የኮሚሽኑ ኮሚሽነር ወይዘሮ ሌሊሴ ዱጋ በሰጡት መግለጫ “ኦሮሚያ ሰፊና እምቅ መስህቦች እያሏት የቱሪዝም መዳረሻ አልሆነችም” ብለዋል።
አሁን ላይ በአገሪቱ ያለው የለውጥ አመራር ለዘርፉ በሰጠው ትኩረት የክልሉ መንግስት “ክልሉን ለጎብኚዎች ቀዳሚና ተመራጭ መዳረሻ ሆኖ ማየት” በሚል መሪ ሐሳብ ኮሚሽኑን በአዲስ መልክ ማቋቋሙን ተናግረዋል ።
ኮሚሽኑ ከተቋቋመ ጊዜ ጀምሮ ዘርፈ ብዙ የቅድመ ዝግጅት ስራዎችን ሲሰራ ቆይቶ በይፋ ወደ ስራ መግባቱን አስታውቀዋል።
ክልሉ ያለውን እምቅ የቱሪዝም መስህብ ለሀገር ውስጥና ለውጭ ሀገር ጎብኚዎች በማስተዋወቅ ኦሮሚያን የቱሪዝም መዳረሻ ማድረግ የኮሚሽኑ ዋና ዓላማ መሆኑን አመላክተዋል።
የቱሪዝም ዘርፉን የማስተዋወቅ ስራ የክልሉ ስም በረብሻና ጸጥታ መደፍረስ መነሳቱ አብቅቶ መልካም ገጽታውን መገንባት ላይ ያተኮረው አቅጣጫ አካል መሆኑን ጠቅሰዋል።
ከተለምዷዊው የቱሪዝም አተያይ የወጣና ማህበረሰብ አቀፍ ቱሪዝምን ማሳደግ ዋናው የኮሚሽኑ ስልት መሆኑን አመልክተዋል።
እንደ ወይዘሮ ሌሊሴ ገለጻ በክልሉ በቱሪዝም ዘርፍ በቀጣይ አምስት ዓመት ለ500 ሺህ ወጣቶች የስራ እድል ለመፍጠር በእቅድ ተይዟል።
ክልሉን በቱሪዝም ዘርፍ ተወዳዳሪ ለማድረግ ለስራ ፈጠራ፣ ለአካባቢ ጥበቃ፣ ለጾታ ተዋጽኦ እንዲሁም ለሳይንሳዊና ዘመናዊ ቴክኖሎጂ አጠቃቀም ትኩረት መሰጠቱን ተናግረዋል።
ኮሚሽኑ በቅርቡ የክልሉን የቱሪዝም መስህብ የሚያሳዩ የፎቶ ዐውደ ርዕይና የቁንጅና ውድድር በሸገር ፓርክ የሚያካሂድ መሆኑን ኮሚሽነሯ አስታውቀዋል።