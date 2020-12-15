በከተማው በተከሰተ የእሳት አደጋ ከ5 ሚሊየን ብር በላይ የሚገመት ንብረት ወደመ

ሆሳዕና ታህሳስ 6/2013 (ኢዜአ)-በሆሳዕና ከተማ በተከሰት የእሳት አደጋ ከ5 ሚሊየን ብር በላይ የሚገመት ንብረት መውደሙን ፖሊስ አስታወቀ።
የሆሳዕና ከተማ አስተዳደር ፖሊስ አዣዥ ኮማንደር ኤርደዶ አወኖ ለኢዜአ እንደገለጹት በከተማው በሴች ዱና ቀበሌ በተለምዶ ወታደሮች ወፍጮ ተብሎ በሚጠራ አካባቢ ትላንት ከምሽቱ ሶስት ሰዓት ላይ የእሳት አደጋ ተከስቷል።
የእሳት አደጋው በግንባታ ሂደት ላይ ባለ አንድ ህንጻ ላይ መድረሱን ተናግረዋል።
ለህንጻው ግንባታ ተብሎ የተከማቸ እንጨት ቃጠሎው እንዲባባስ ምክንያት መሆኑን ጠቁመዋል።
በቃጠሎው በህንጻው ስር የሚገኘው የደቡብ ግሎባል ባንክ በከፊል እንዲሁም የኤሊክትሮኒክስ፣ የአልባሳት፣ የጫማ፣ የፍራሽና መዋቢያ ዕቃዎች መሸጫ ሱቆች በሙሉ መውደማቸውን ተናግረዋል።
በህብረተሰቡና በፖሊስ ትብብር ከሁለት ሰዓት በላይ በተደረገ የመከላከል ጥረት ቃጠሎውን መቆጣጠር እንደተቻለ አመልክተዋል።
በቃጠሎው ከ5 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት ንብረት መውደሙን የገለጹት ኮማንደሩ የቃጠሎውን መንስኤ ለማወቅ ምርመራ እየተካሄደ መሆኑን አስታውቀዋል ።
ህብረተሰቡ ቃጠሎውን ለመቆጣጠር ላደረገው ትብብር ኮማንደሩ ምስጋና አቅርበዋል።