የዲላ ዩኒቨርሲቲ ከ3ሺህ በላይ ተመራቂ ተማሪዎችን ተቀብሎ የማካካሻ ትምህርት መስጠት ጀመረ

ዲላ፣ ታህሳስ 6/2013 (ኢዜአ) የዲላ ዩኒቨርሲቲ ከ3 ሺህ የሚበልጡ ተመራቂ ተማሪዎችን ተቀብሎ የማካካሻ ትምህርት መስጠት መጀመሩን አስታወቀ።
ዩኒቨርሲቲው የማካካሻ ትምህርቱን በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ በማጠናቀቅ ተማሪዎችን ለማስመረቅ በቂ ዝግጅት ማድረጉን ገልጿል።
የዲላ ዩኒቨርሲቲ አስተዳደርና የተማሪዎች አገልግሎት ምክትል ፕሬዝዳንት ዶክተር ዳዊት ሃዬሶ ለኢዜአ እንደገለጹት ዩኒቨርሲቲው በተቀመጠው ፕሮቶኮል መሰረት ኮሮናን በመከላከል የማካካሻ ትምህርቱን ጀምሯል።
ለተማሪዎች የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ጭምብልና የንጽህና መጠበቂያ ሳሙና የተሰጣቸው መሆኑን የገለጹት ዶክተር ዳዊት መማሪያና ማደሪያ ክፍሎች እንዲሁም መመገቢያ አዳራሾች ከንክኪ ነጻ እንዲሆኑ መደረጋቸውን ተናግረዋል።
ተማሪዎች ለረዥም ጊዜ ከትምህርት ገበታ መራቃቸው በትምህርታቸው ላይ ተጽዕኖ እንዳያሳድርና ቫይረሱን በመከላከል ሂደት መዘናጋት ውስጥ እንዳይገቡ የቅርብ ክትትልና የምክር አገልግሎት የሚሰጥ ቡድን ተቋቁሞ ወደ ስራ መገባቱን ገልጸዋል።
የማካካሻ ትምህርቱን በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ በማጠናቀቅ ተማሪዎችን የፊታችን ጥር ወር አጋማሽ ላይ ለማስመረቅ ታቅዶ እየተሰራ መሆኑን አመላክተዋል።
የኮሮና ቫይረስ ስርጭት እንዳይስፋፋ በቂ ጥንቃቄ በማድረግ የገጽ ለገጽ ትምህርት መስጠት መጀመራቸውን የገለጹት ደግሞ በዩኒቨርሲቲው መምህርት ምህረት እንግዳሰው ናቸው።
በዩኒቨርሲቲው የህግ ትምህርት ክፍል ተመራቂ ተማሪ ኮከብ ውብሸት በበኩሏ ትምህርቱ ተቋርጦ በመቆየቱ የስነ ልቦና ጫና አሳድሮባት እንደነበር በመግለጽ የማካካሻ ትምህርቱ በመጀመሩ መደሰቷን ተናግራለች።
ዩኒቨርሲቲው የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመከላከል የሚያስችሉ የተለያዩ የንጽህና መጠበቂያ ግብዓቶች ለሁሉም ተማሪዎች ማሰራጨቱን ተናግራለች።
“ትምህርት ተቋርጦ በመቆየቱ ጭንቀት ውስጥ ገብቼ ነበር፣ አሁን ላይ በተደረገልን ጥሪ መሰረት በመምጣት ትምህርት ጀምረናል” ያለው ደግሞ የማኔጅመንት ትምህርት ክፍል ተማሪ ስሜነህ ቢተው ነው።
ባለው አጭር ጊዜ ውስጥ ትምህርቱን አጠናቆ ለመመረቅ ዝግጁ መሆኑን አስታውቋል።