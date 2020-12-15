ጋምቤላ ዩኒቨርሲቲ ተቋርጦ የነበረውን ትምህርት ለማስቀጠል ተማሪዎችን እየተቀበለ ነው

ጋምቤላ፣ ታህሳስ 06 /2013 (ኢዜአ) ጋምቤላ ዩኒቨርሲቲ በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ተቋርጦ የነበረውን የመማር ማስተማር ሂደት ለማስቀጠል ተመራቂ ተማሪዎችን መቀበል መጀመሩን አስታወቀ።
የዩኒቨርሲቲው አካዳሚክ ምክትል ፕሬዝዳንት ዶክተር ከተማ ጥላሁን ለኢዜአ እንደገለጹት፤ ተቋሙ ከትናንት ጀምሮ ተማሪዎችን በመቀበል ላይ ይገኛል።
ዩኒቨርሲቲው በመጀመሪያው ዙር የመማር ማስተማር ሂደት 1 ሺህ 27 ተመራቂ ተማሪዎችን ተቀብሎ ትምህርት እንደሚያስቀጥል አመልክተው እነዚህ የትምህርት ጊዜያቸውን ካጠናቀቁ ሁለት ወራት በኋላ ቀሪ ሁለት ሺህ 400 ተማሪዎችን ይቀበላል ብለዋል።
በተለይም የባከኑ የትምህርት ጊዜያትን በተቻለ ፍጥነት ለማካካስ የዩኒቨርሲቲው መምህራን አስፈላጊውን ቅድመ ዝግጅት ማድረጋቸውን ጠቁመው ከታህሳስ 7 2013 ጀምሮ የማስተማር ስራ እንደሚጀምር አስታውቀዋል።
በተለይም የኮሮና ቫይረስን ተጋላጭነትን ለመከላከል የመማሪያ ክፍሎችን፣ ቤተ መፃህፍት፣ የተማሪዎች ማደሪያ ክፍሎችንና የመመገቢያ አዳራሾችን መመሪያውን መሰረት ባደረገ መልኩ መደራጀታቸውን ገልጸዋል።
የመማር ማስተማር ሂደቱ የኮሮና ወረርሺኝ ለመከላከል የሚጠይቀው ፕሮቶኮል እንዲጠብቅ የሳይኒታይዘር፣ የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ጭንብልና ሌሎች የንጽህና መጠበቂያ መገልገያዎች መመቻቸታቸውን አስረድተዋል።
ወደ ዩኒቨርሲቲው ከመጡት ተማሪዎች መካከል ዮናስ ዘውዴ በሰጠው አስተያየት በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ትምህርታቸው በመቋረጡ ከፍተኛ የስነ ልቦና ጫና ፈጥሮበት መቆየቱን ተናግረዋል።
ሆኖም አሁን ላይ ሁኔታዎች ሁሉ ተረጋግተው ወደ ትምህርቱ በመመለሱ መደሰቱንም ገልጿል።
የኮሮና ቫይረስን በመከላከል ትምህርቷን በአግባቡ አጠናቃ ለመመረቅ ዝግጁ መሆኗን የገለጸችው ደግሞ ተማሪ አበበች ሞሼ ናት።
በቆይታዋም እንደ ከዚህ በፊቱ ሁሉ በዩኒቨርሲቲው የነበረውን ሠላማዊ የመማር ማስተማር ሂደት እንዲጠበቅ የድርሻዋን እንደምትወጣ ተናግራለች።
ሌላው የዩኒቨርሲቲው ተማሪ ዳንኤል ችማ በተቋሙ ከአቀባበል ጀምሮ እስከ ማደሪያ ክፍሎች የኮሮና ቫይረስን ተጋላጭነት ለመከላከል እየተደረገ ያለው ጥረት የሚያስደስት መሆኑን ገልጿል።
የጋምቤላ ዩኒቨርሲቲ ተመራቂዎቹን ጨምሮ ከ3 ሺህ 400 በላይ ተማሪዎች እንዳሉት ተመልክቷል።