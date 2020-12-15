የብሔራዊ ሃብት አሰባሳቢ አብይ ኮሚቴ በህግ ማስከበር የተሳተፉና ጉዳት የደረሰባቸውን የሰራዊት አባላት ጎበኘ

አዲስ አበባ፤ ታህሳስ 6/2013( ኢዜአ) የብሔራዊ ሃብት አሰባሳቢ አብይ ኮሚቴ አባላት በትግራይ ክልል ህግ በማስከበር ተሳትፈው ጉዳት የደረሰባቸውን የሰራዊት አባላት ጦር ሃይሎች ሆስፒታል በመገኘት ጎበኙ።
በጉብኝቱ የሰላም ሚኒስትሯ ሙፈሪያት ካሚል፣ የጤና ሚኒስትር ዶክተር ሊያ ታደሰና የትራንፖርት ሚኒስትሯ ዳግማዊት ሞገስ ተሳትፈዋል።
ኮሚቴውን ወክለው ከጉብኝቱ በኋላ የተናገሩት የሰላም ሚኒስትሯ ሙፈርያት ካሚል አገርን ለማዳን ዋጋ ለከፈሉ የሰራዊት አባላት የሚፈለገውን አስተዋጽኦ ለማድረግ ከጎናቸው መሆናቸውን ገልጸውላቸዋል።
“ኢትዮጵዊያን ለዘላለም ሲዘክሩት ይኖራሉ፣ በታሪክ በደማቁ የሚፃፍ ተግባር ፈፅማችኋል” በማለት አክብሮታቸውን ገልጸዋል።
ጀግንነት ህዝብ አክባሪነት እንደሆነ በተግባር የታየበት ህግ የማስከበር ዘመቻ መሆኑን በማንሳት የሰራዊቱ ጀግንነትና አገር ወዳድነት ዘርፈ ብዙ መሆኑን ገልጸዋል።
የጀግንነትና አገር ወዳድነት ተጋድሎውን በታሪክ በመቀመር ትውልዱ እንዲማርበት ይሆናልም ብለዋል።
ህግ የማስከበር ሂደቱን በእልህና ጀግንነት ለተወጡት ጀግኖችም አድናቆታቸውን ገልጸዋል።
“የከፈላችሁት ዋጋ በኢትዮጵያዊያን ፍቅር፣ አክብሮትና አብሮነት የተካሰ ነው” ሲሉም በተለያዩ አካባቢዎች ህብረተሰቡ ለሰራዊቱ ያሳየውን አብሮነትና ፍቅር አንስተዋል።
ህግን ለማስከበር የተሄደበት መንገድ የሚጠና፣ ምርምር የሚደረግበትና ለትውልድ የሚሻገር እንደሚሆንም ጠቅሰዋል።
የህግ ማስከበሩ በውጤት መጠናቀቁም በተለያዩ የአገሪቷ አካካቢዎች ይፈፀሙ የነበሩ ግጭቶችና የወንጀል ድርጊቶችን የታደገ መሆኑን አንስተዋል።
በመሆኑም የሰላም ሚኒስቴር በቀጣይ ለሚያከናውነው ስራ ምቹ ሁኔታ ይፈጥርለታል ብለዋል።
የመከላከያ ሚኒስትር ዴኤታ ማርታ ሉዊጂ፤ በህግ ማስከበር ሂደቱ ጉዳት የገጠማቸው የጀግናው መከላከያ ሰራዊት አባላት አገር የማዳን እልህና ስሜት አድናቆታቸውን ገልጸዋል።
ኢትዮጵያዊያን በደም ልገሳ፣ በገንዘብ፣ በሙያና ሌሎች ድጋፎች ላሳዩት ጠንካራ ተሳትፎም አመስግነዋል።
የብሔራዊ ሃብት አሰባሳቢ ኮሚቴ አባላት የሰራዊቱን አባላት ከመጎብኘት በተጨማሪ ማስክ፣ ሳኒታይዘርና ሌሎች የንጽህና መጠበቂያ ቁሳቁሶችን ለግሰዋል።