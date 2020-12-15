በትግራይ የተወሰደው ህግን የማስከበር እርምጃ በመተከልም እንዲደገም ተጠየቀ

አሶሳ፣ ታህሳስ 06 /2013( ኢዜአ) በትግራይ ክልል የተወሰደው ህግን የማስከበር እርምጃ በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል መተከል ዞንም እንዲደገም ተጠየቀ።
የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ብልጽግና ፓርቲ የሴቶች ሊግ አባላት በወቅታዊ ሃገራዊ ጉዳዮች ላይ በአሶሳ ከተማ ተወያይተዋል፡፡
በውይይቱ ከተሳተፉት መካከል ወይዘሮ እጸገነት ተስፋዬ እንዳሉት ጁንታው ህወሃት ባለፉት 27 ዓመታት በክልሉ የሚገኙ ህዝቦችን ከፋፍሎ አጋጭቷል፡፡
በዚህም የንጹሃን ህይወት ሲጠፋ ፤ንብረት ወድሟል ብለዋል፡፡
የመተከልን የአስተዳደር መዋቅር በማፈራረስ በራሱ ቡድን ለመተካት ጥረት አድርጓል ያሉት አስተያየት
ሰጪዋ የሃገር መከላከያ ሠራዊት በከፈለው መስዋዕትነት ህወሃት መወገዱ እፎይታ እንደሆነ ተናግረዋል፡፡
የህወሃት ኢ-ህገ መንግስታዊ ተግባር በጤናማ አእምሮ የማይታሰብ ነው ያሉት ደግሞ ሌላዋ የውይይቱ ተሳታፊ ወይዘሮ ስንቅነሽ ሃይሉ፤ የጥፋት ድርጊቱንም አውግዘዋል፡፡
በመተከል እየተፈጸመ የሚገኘው ግፍ በትግራይ ክልል በቅርቡ ከሆነው ጥፋት የማይተናነስ እንደሆነ ገልጸዋል፡፡
የጥፋት ቡድኑ አመራሮችም በአስቸኳይ ለፍርድ መቅረብ እንዳለባቸው አመልክተው በትግራይ ክልል የተወሰደው ህግን የማስከበር እርምጃ በመተከልም እንዲደገም ጠይቀዋል፡፡
ወይዘሮ ሌማሼ ጨቆርሶ በበኩላቸው ህወሃት በመተከል ባደረሰው ጥፋት ዋነኛ ተጠቂዎች ሴቶች እና ህጻናት እንደሆኑ ተናግረዋል፡፡
ችግሩ በፍጥነት መቆም እንዳለበት የጠቆሙት አስተያየት ሰጪዋ በዞኑ የዜጎች ሞት አብቅቶ ሀገር ወደ ልማት መመለስ አለባት ብለዋል፡፡
ሌላዋ የውይይቱ ተሳታፊ ወይዘሮ እመቤት ኦላና እንደ ህወሃት የጥፋት እቅድ ሳይሆን በመንግስት ትዕግስት እና ጥበብ የተሞላበት እርምጃ ሃገራችን ዛሬ ላይ ደርሳለች ሲሉ ገልጸዋል፡፡
አሁን ያለው አንጻራዊ ሠላም መከላከያ ሠራዊት በከፈለው መስዋዕትነት እንደተገኘ አመልክተው ህግ የማስከበሩ ዘመቻ በመተከልም እንዲደገም የሚደግፉ መሆናቸውን አስታውቀዋል፡፡
የመተከል ጉዳይ የማያሳስበው የክልሉ አመራር የለም ያሉት ደግሞ የውይይት መድረኩን የመሩት የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ምክር ቤት ምክትል አፈ-ጉባኤ ወይዘሮ አለምነሽ ይባስ ናቸው፡፡
የአካባቢውን ሠላም ለመመለስ የጸጥታ ሃይሎች ተቀናጅተው እየሠሩ እንደሚገኙ አመልክተው ሆኖም ችግሩ ሙሉ በሙሉ እንዳልተቃለለ አስረድተዋል፡፡
የጥፋት ቡድኑን ማስወገድ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ጠቁመው ቡድኑ በአጭር ጊዜ ለአንዴ እና ለመጨረሻ ጊዜ መደምሰሱ አይቀርም ብለዋል፡፡
የሊጉ አባላት በየደረጃው የሚገኙ አደረጃጀቶችን በመጠቀም ድጋፋቸውን እንዲያጠናክሩ ምክትል አፈ-ጉባኤዋ ጠይቀዋል፡፡