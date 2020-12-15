በክልሉ የገቢ ምርቶችን በሃገር ውስጥ ለመተካት በትኩረት እየተሰራ ነው -የኦሮሚያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን

አዲስ አባባ፣ ታህሳስ 06/2013 ( ኢዜአ) በኦሮሚያ ክልል ኢንቨስትመንት በማስፋፋት ገቢና ወጪ ምርቶችን ለመተካት እየተሰራ መሆኑን የኦሮሚያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር ሁሴን ኩሾ ገለጹ።
ኮሚሽነሩ ይህን ያሉት የኦሮሚያ ኢንዱስትሪያል ፓርክ ልማት ኮርፖሬሽንና የክልሉ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን በአዲስ አበባ በጋራ በመከሩበት ጊዜ ነው።
አቶ ሁሴን እንዳሉት ኦሮሚያ ለኢንቨስትመንት ምቹ የአየር ሁኔታና የመሬት አቅርቦት እንዲሁም በአንጻራዊነት የተሻለ የመሰረተ ልማትና የሰው ሃይል ያለበት ክልል ነው።
“በዚህም የክልሉ መንግስት ልማቱ ላይ ማነቆ የሆኑትን ህጎች በማሻሻል፣ ደንብና መመሪያዎችን በማውጣት ቁርጠኛነቱን አረጋግጧል” ብለዋል።
በተለይም አርሶና ከፊል አርብቶ አደሩ ከዩኒየንና ማህበራት ጋር በመደራጀት ውጤታማ እንዲሆኑ ባለሀብቶቹ የእውቀትና የቴክኖሎጂ ሽግግሩን በማገዝ የድርሻቸውን እንዲወጡ ኮሚሽነሩ አስገንዝበዋል።
በክልሉ ለግል ባለሀብቶች ልዩ ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራ መሆኑን የገለጹት ኮሚሽነሩ በዚህም መንግስት ብድርና የመሬት አቅርቦትን አመቻችቷል ብለዋል።
የኦሮሚያ ኢንዱስትሪያል ፓርክ ልማት ኮርፖሬሽን ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ሲሳይ ገመቹ በበኩላቸው ክልሉ በዚህ መስክ የተቀመጠውን የመንግስት አቅጣጫ ማስፈጸሚያ ቡልቡላ እና ገዳ የኢንዱስትሪ ፓርኮችን በመገንባት ላይ መሆኑን ተናግረዋል።
በመጠናቀቅ ላይ ያለው የቡልቡላ ኢንዱስትሪያል ፓርክ በ270 ሄክታር መሬት ላይ በ10 ቢሊዮን ብር ወጪ እየተገነባ መሆኑን ጠቅሰው ሲጠናቀቅም ከ70 እስከ 100 ሺህ ለሚሆኑ ሰዎች የስራ እድል የሚፈጥር መሆኑንም ተናግረዋል።
በዚህም መቂ፣ ሻሸመኔ፣ ዶዶላ፣ ባሌ ሮቤና ወለንጭቲ ለቡልቡላ ልማት መጋቢ መሆናቸውን አውስተዋል።
ስራው በቅንጅት እየተሰራ መሆኑን የጠቀሱት ዋና ስራ አስፈጻሚው፤ የአገር ውስጥ ምርትን ብቻ ቀጥታ በግብዓትነት በመጠቀም ገቢና ወጪ ምርቶችን የሚተካ በመሆኑ ከሌሎች ፓርኮች እንደሚለይም ተናግረዋል።
በውይይቱ ከተሳተፉት ባለሀብቶች መካከል የኦሮቤስ ድርጅት ቢዝነስ ማናጀር አቶ ከማል ጋንሳ እንዳሉት ኢትዮጵያዊያን ባለሀብቶች ወደ ሀገራቸው ገብተው እንዲሰሩ መንግስት ባደረገው ጥሪ መሰረት ድርጅታቸው የምግብ ዘይት የማቀነባበር፣ ማምረትና ማከፋፈል ስራ ላይ ተሰማርቷል።
ምርታቸውም ጥራቱን የጠበቀና የአርሶ አደሩን ምርት ቀጥታ በግብዓትነት የሚጠቀም መሆኑን ተናግረዋል።