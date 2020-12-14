የመከላከያ ሰራዊቱ የተሰጠውን ግዳጅ የፈጸመበት ብቃት ለሰራዊቱ ግንባታ እንደ ትልቅ መሳሪያ የሚቆጠር ነው – ሌተና ጄነራል ጌታቸው ጉዲና

አዲስ አበባ ታህሳስ 5 /2013 የአገር መከላከያ ሰራዊት የተሰጠውን ግዳጅ የፈጸመበት ፍጥነትና ብቃት ለሰራዊቱ ግንባታ እንደ ትልቅ መሳሪያ ተደርጎ እንደሚታይ የመከላከያ ሰራዊት ምህንዲስና ዋና መምሪያ ሃላፊ ሌተና ጄኔራል ጌታቸው ጉዲና ገለጹ።
ሰራዊቱ የትግራይ ክልል ህዝብ የልማት ተጠቃሚ እንዲሆንና ኑሮው እንዲሻሻል ድጋፍ ሲያደርግ መቆየቱን ገልጸዋል።
ሰራዊቱ የሕይወት መስዋዕትነት በመክፈል የክልሉን ሰላምና ደህንነት ማስጠበቁንም ያወሳሉ።
ጁንታው “የሕወሓት ቡድን” ሰራዊቱ ላይ ያደረሰው ጥቃት ማንም ያልጠበቀውና ሰራዊቱ ”ይደርስብኛል ብሎ ሊገምተው የማይችለው ነው” ብለዋል።
ከሰራዊት አባላት ጋር ካላቸው ቀረቤታ አንጻር የደረሰው ጥቃት በጣም ድንጋጤ እንደፈጠረባቸውና ህሊናቸው እንደቆሰለ ነው ሌተና ጄኔራል ጌታቸው የገለጹት።
ድርጊቱ የማይሽር ጠባሳ ጥሎ ማለፉንም ተናግረዋል።
ይሁንና የመከለካያ ሰራዊት አባላት የደረሰባቸውን ጥቃት መክተው ወደ ማጥቃት በመሸጋገር በአጭር ጊዜ ውስጥ ድል ማስመዝገቡንና ይህም የሰራዊቱን ጀግንነት ማሳየቱን አመልክተዋል።
የተመዘገበው ድል በውጊያው ሙሉ ቁመና ያልነበረው ቡድን ያልተደራጀና የሰራዊቱን ጥቃት መቋቋም እንደማይችል ያሳየበት ነው ብለዋል።
የሕግ ማስከበር እርምጃው ወደ “ወንጀለኞች የማደንና መልሶ ግንባታ” ምዕራፍ መሸጋገሩን የገለጹት ሌተና ጄኔራል ጌታቸው ፣ሰራዊቱ በአሁኑ ወቅት በትግራይ ክልል ዘላቂ ሰላም እንዲረጋገጥና መሰረታዊ አገልግሎቶች ለህብረተሰቡ እንዲደርሱ ከክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደር ጋር በጋራ እየሰራ ነው ብለዋል።
ሰራዊቱ የተሰጠውን ግዳጅ የፈጸመበት ፍጥነትና ብቃት ለሰራዊቱ ግንባታ እንደ ትልቅ መሳሪያ የሚቆጠርና ህዝባዊነቱን ጠብቆ መሄድ እንዳለበት ነው ሌተና ጄኔራል ጌታቸው ያመለከቱት።
በኢትዮጵያ ዘላቂ ሰላም ለማረጋገጥ በየቦታው የሚያቆጠቁጡ የሰላምና ደህንነት ስጋቶች በፍጥነት ነቅሶ በማውጣትና በማጋለጥ ከጸጥታ ሃይሉ ጎን እንዲቆም ጥሪያቸውን አቅርበዋል።
ሌተና ጄኔራል ጌታቸው በሕግ ማስከበር ዘመቻው ሰራዊቱን ከዛላ አንበሳ እስከ ሽሬ ባለው ግንባር መርተዋል።
ቀደም ሲልም የሰሜን ዕዝን በዋና አዛዥነት መምራታቸው ይታወቃል።