የጤና መድህን ሽፋን ለማሳደግ የመገናኛ ብዙሃንና ኮሙዩኒኬሽን ባለሙያዎች የድርሻቸውን እንዲወጡ ጥሪ ቀረበ

አዳማ፣ ታህሳስ 05 /2013(ኢዜአ) የማህበረሰብ አቀፍ የጤና መድህን ሽፋን ለማሳደግ በሚደረገው ጥረት የመገናኛ ብዙሃንና ኮሙዩኒኬሽን ባለሙያዎች የድርሻቸውን እንዲወጡ የጤና መድህን ኤጀንሲ ጥሪ አቀረበ።
ኤጀንሲው ከፌዴራልና ክልሎች ለተውጣጡ የመገናኛ ብዙሃንና ኮሙዩኒኬሽን አመራሮችና ባለሙያዎች ጋር በአዳማ ከተማ እየመከረ ነው።
ዛሬ በተጀመረው የምክክሩ መድረክ የኤጄንሲው ዋና ዳይሬክተር ወይዘሮ ፍሬህይወት አበበ እንደገለጹት በማህበረሰብ አቀፍ የጤና መድህን ሽፋን ከ32 ሚሊዮን በላይ ዜጎች ተደራሽ ሆነዋል።
ሽፋኑን ለማሳደግና የህብረሰቡን ተጠቃሚነት ይበልጥ ለማረጋገጥ የመገናኛ ብዙሃንና ኮሙዩኒኬሽን ባለሙያዎች ሚና የላቀ መሆኑን ተናግረዋል።
ውል የተገባባቸው የጤና ተቋማት አገልግሎት አሰጣጥ፣ ተደራሽነት፣ የመድህን ሽፋን አባላት በተቀመጠው ጊዜ ዓመታዊ መዋጮውን ከፍለው ሰነዳቸውን እንዲያድሱ በኤጄንሲው የተጀመረውን ስራ ውጤታማ ለማድረግ ድርሻቸው የጎላ መሆኑን አስረድተዋል።
በ777 ወረዳዎች ውስጥ የሚገኙ ነባር አባላት ውላቸውን እንዲያድሱና ዓመታዊ መዋጮውን በተቀመጠላቸው ጊዜ እንዲከፍሉ ኤጄንሲው የንቅናቄ ስራ መጀመሩን አስታውቀዋል።
በዚህም ከተያዘው ወር ጀምሮ እስከ የካቲት 30 ቀን 2013 ዓ.ም ድረስ የውል እድሳትና የመዋጮ ክፍያ እንዲጠናቀቅ ለማደረግ የመገናኛ ብዙሃንና ኮሙዩኒኬሽን ባለሙያዎች ግንዛቤ የማስጨበጥና የንቅናቄውን ስራ እንዲያግዙ አመልክተዋል።
ህብረተሰቡ በሁሉም ደረጃ በሚገኙ የጤና ተቋማት በአነስተኛ ዋጋ የተሟላና ቀልጣፋ የህክምና አገልግሎት ማግኘት እንደሚችል መረጃ በመስጠትና በማሳወቅ ተደራሽነቱን ለማሳደግ የድርሻቸውን እንዲወጡ ጥሪ አቅርበዋል።
አዳዲስ አባላት የመመዝገብ፣አገልግሎቱ ባልተጀመረባቸው ከ120 በላይ ወረዳዎች ለማካሄድ ጭምር ከመገናኛ ብዙሃንና ኮሙዩኒኬሽን አካላት ጋር በትብብር ለመስራት የምክክር መድረኩ መመቻቸቱ ተመልክቷል።
በመድረኩ የመወያያ ጽሑፍ ያቀረቡት የኤጀንሲው ዋና ዳይሬክተር አማካሪ አቶ አብዱልጀሊል ሁሴን በበኩላቸው የጤና መድህን ሽፋን ተደራሽ ማድረግ ከፍሎ መታከም የማይችሉ የህብረተሰብ ክፍሎች የተሻለ የህክምና አገልግሎት እንዲያገኙ ያደርጋል ብለዋል።
መንግስት ከጠቅላላ ዓመታዊ በጀቱ ውስጥ ከ23 ቢሊዮን ብር በላይ ለጤና አገልግሎት እንደሚያወጣ ያመላከቱት አቶ አብዱልጀሊል የጤና መድህን ሽፋን ዜጎች በአነስተኛ ወጪ የተሻለ ህክምና እንዲያገኙ የሚያስችል ስርዓት መሆኑን አስረድተዋል።
ስርዓቱ የታሰበውን ውጤት እንዲያመጣና ተደራሽነቱ እንዲሰፋ የህብረተሰቡ ግንዛቤ እንዲዳብር ለማስቻል ኤጀንሲው ከመገናኛ ብዙሃንና ኮሙዩኒኬሽን አካላት ጋር ተቀናጅቶ ይሰራል ብለዋል።
ኤጄንሲው ከጤና ጣቢያ እስከ ከፍተኛ ደረጃ ከሚገኙ ከ2ሺ 800 በላይ የጤና ተቋማት ጋር ውል ገብቶ እየሰራ መሆኑንና ለተሰጡ የህክምና አገልግሎቶችም ከአንድ ቢሊዮን 100 ሚሊዮን ብር በላይ መከፈሉ ተገልጿል።