አዲስ የተዘጋጀው የቴክኒክና ሙያ ትምህርት ረቂቅ ሰነድ የሀገሪቱን የእድገት ፍላጎት መሰረተ ያደረገ ነው- ኢንስቲትዩቱ

አዳማ፣ ታህሳስ 05/ 2013(ኢዜአ) አዲስ የተዘጋጀው የቴክኒክና ሙያ ትምህርት ስልጠና ፖሊሲና ስትራቴጂ ረቂቅ የሀገሪቱን ቀጣይ ልማትና የእድገት ፍላጎት መሰረት ያደረገ መሆኑን የፌዴራል ቴክኒክና ሙያ ትምህርት ስልጠና ኢንስቲትዩት ገለጸ።
ረቂቅ ሰነዱን ለማዳበር ከፌዴራል እስከ ክልሎችና ከተማ አስተዳደሮች ከሚገኙ የዘርፉ አካላት ጋር በአዳማ ከተማ አባ ገዳ አዳራሽ ውይይት እየተካሄደ ነው።
የኢንስቲትዩቱ ምክትል ዋና ዳይሬክተር አቶ እንየው ጌትነት በተለይም ለኢዜአ እንደገለጹት አዲስ የቴክኒክና ሙያ ትምህርት ስልጠና ፖሊሲና ስትራቴጂ ረቂቅ ሰነድ ተዘጋጅቷል።
የመድረኩ ዓላማም በአዲሱ ረቂቅ ሰነድ ላይ በየደረጃው የሚገኙ የዘርፉ አካላት በቂ ግንዛቤ እንዲያገኙና በውይይት ግብዓት እንዲዳብር ለማስቻል የተዘጋጀ መሆኑን ተናግረዋል።
በተለይም ከፌዴራል እስከ ዞንና ከተማ አስተዳደሮች ድረስ የቴክኒከና ሙያ ዘርፍን የሚመሩ አመራሮች፣ የጥናትና ምርምር ስራ የሚያከናውኑ ባለሙያዎች ከዕለት ተዕለት የትምህርትና ስልጠና ተግባራቸው በመነሳት አዳዲስ መካተት በሚገባቸው ግብዓት ረቂቅ ሰነዱን እንዲያጎለብቱት ነው ብለዋል።
አዲሱ የቴክኒክና ሙያ ትምህርት ስልጠና ፖሊሲና ስትራቴጂ ረቂቅ የሀገሪቱን ልማትና የእድገት ፍላጎት መሰረት በማድረግ ቀጣይ አቅጣጫዎችን ያመላከተ መሆኑን ገልጸዋል።
በፊት የነበረው ሰፊ ክፍተቶች እንዳሉበት ያመለከቱት አቶ እንየው በተለይም አብዛኛው የስልጠና ፕሮግራም በተግባር ያልተደገፉ ፣ በዘርፉ ሰልጥኖ የሚወጣው የሰው ሃይል ፍላጎት ገበያ ተኮርና አዋጭ እንዳልነበረ ተናግረዋል።
አዲሱ ግን በመካከለኛ ደረጃ የሰለጠነ ብቁና ተወዳዳሪ የሆነ የሰው ሃይል ከማፍራት ጀምሮ ዓለም አቀፍ ተሞክሮዎችና በገበያ ላይ አዋጭነት ያለው ጥናት የተካተቱበት ሰነድ መሆኑን አስረድተዋል።
በተለይም ከግብርና ወደ ኢንዱስትሪ መሪ የምናደርገው ሽግግር ቀልጣፋና ውጤታማ ለማድረግ ዘርፉ በአዋጭ ፖሊሲዎች፣ ስትራቴጂዎች፣ ፕሮግራሞችና እቅዶች እንዲመራ ለማድረግ መንግስት በትኩረት እየሰራ ነው ብለዋል።
ሀገሪቱ አሁንና ወደፊት የምትፈልገው የሰው ሃይል ምን መሆን እንዳለበትና ዓለም አቀፍ ይዘት ያለው መሆኑንም አመላክተዋል።
በኢንስቲትዩቱ የጥናትና ማህበረሰብ አቀፍ አገልግሎት ዳይሬክተር ዶክተር ሀብታሙ ሙሉጌታ በበኩላቸው በረቂቅ ሰነዱ ሀገር በቀል ዕውቀቶች በተለይም የቴክኖሎጂ ፈጠራ ውጤቶች ተለይተውና ተቀምረው ወደ ልማት የሚገቡበት አማራጮች የተቀመጡበት መሆኑን ገልጸዋል።
ማህበረሰቡን በልማትና እድገት ወደ ተሻለ ደረጃ ለመውሰድ ሀገር በቀል እውቀቶችን ከሳይንሱ ጋር በማዋሃድ ለመጠቀም እንደሚያስችል አስረድተዋል።
በቴክኖሎጂ ሽግግር ላይ አዲሱ ፖሊሲና ስትራቴጂ ረቂቅ ሰነድ ቅድሚያ የሚሰጠው ሀገር ወስጥ ያሉ ለሳይንስና ዕውቀት መነሻ የሚሆኑትን ማጥናትና ማፍለቅ እንዲሁም የማህበረሰቡን ሁሉን አቀፍ ተጠቃሚነት የሚያረጋግጡ ቴክኖሎጂን መፍጠርና ማሳደግ ላይ ትኩረት ማድረጉን ተናግረዋል።
አዲሱ የቴክኒክና ሙያ ትምህርት ስልጠና ፖሊሲ ረቂቅ ሰነድ የተግባር ስልጠናና ልምምድ ላይ ያተኮረ መሆኑን የገለጹት ደግሞ የኦሮሚያ ክልል ቴክኒክና ሙያ ትምህርት ስልጠና ቢሮ ሃላፊ አቶ አደም ከማል ናቸው።
በተለይም ኢንዱስትሪው የሚፈልገውን የሰው ሃይል ለማፍራት፣ ድህነትና የስራ አጥነትን ለመቀነስ፣ ቴክኖሎጂን ለመፍጠር፣ ለማላመድ፣ ለማሰራጨትና መጠቀም እንዲቻል ቁልፍ ሚና የሚኖራቸውን ስትራቴጂዎችና ፕሮግራሞችን የያዘ መሆኑን አመልክተዋል።
ለሁለት ቀናት በሚቆየው የውይይቱ መድረክ ከዘጠኝ ክልሎችና ሁለቱ የከተማ አስተዳደሮች የተውጣጡ የዘርፉ አመራሮችና ባለሙያዎች እየተሳተፉ ነው።