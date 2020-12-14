በኮሮናቫይረስ ዙሪያ ያለው መዘናጋት በዚሁ ከቀጠለ የከፋ ችግር እንዳያስከትል ያሰጋናል- የመዲናዋ ነዋሪዎች

አዲስ አበባ፣ ታህሳስ 5/2013 (ኢዜአ) ከኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ጋር ተያይዞ በህብረተሰቡ ዘንድ እየተስተዋለ ያለው መዘናጋት በዚሁ ከቀጠለ የከፋ ችግር ሊያስከትል ይችላል የሚል ስጋት እንዳላቸው ኢዜአ ያነጋገራቸው የአዲስ አበባ ነዋሪዎች ገለፁ፡፡
የኮቪድ 19 ወረርሽኝ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተስፋፋ ቢሆንም የመከላከልና የጥንቃቄ እርምጃዎች ግን ወደ ኋላ እየተመለሱ መሆኑ ይነገራል።
ርቀት መጠበቅ፣ ማስክ ማድረግና የንፅህና አጠባበቅም አሁን ላይ በበርካቶች ዘንድ እየተዘነጋ ይገኛል።
ከከተማ አደባባዮችና ጎዳናዎች እስከ ተቋማት መግቢያ በሮች የእጅ መታጠቢያ እንዳልተዘጋጀ ሁሉ አሁን ላይ ያለ ውሃ ባዶ ሆነው ተረስተዋል።
የባለሙያዎች ቅስቀሳና ግንዛቤ መስጠት እንዲሁም የሚዲያዎች አጀንዳ አድርጎ የመስራት ሂደት መቀዛቀዝ እየታየበት መሆኑንም በርካቶች ይናገራሉ።
ከወረርሽኙ መስፋፋት ጋር ተያይዞ ኢዜአ በአዲስ አበባ የተለያዩ አካባቢዎች በመዘዋወር ያነጋገራቸው ነዋሪዎች እንደሚሉት አሁን ላይ ኮሮና የሌለ እስከሚመስል ድረስ መዘናጋት ይታያል።
በበርካቶች ዘንድ የአፍና የአፍንጫ መሸፈኛ ጭብል ማድረግ፣ ርቀትን መጠበቅ፣ እጅን በውሃ ወይም በሳኒታይዘር ማፅዳት እየተረሳ መሆኑንም ይናገራሉ።
ወጣት ሳምራዊት ጋሻው ህዝቡ ተዘናግቷል እኔ ራሱ በአጋጣሚ ነው የወጣሁት ማስክ አላደረኩም የእጅ መታጠቢያ እንደበፊቱ አይደለም አሁን ቀንሷል ሁሉም ነገር እንደበፊቱ አይደለም ሰው ጥንቃቄ እያደረገ አይደለም ብላለች።
ወጣት ተስፋለም ኤርምያስ “አሁን ላይ ሰው ኮቪድን ረስቶታል ማለት ይቻላል፤ ብዙ ሰው ማስክ እያደረገ አይደለም፤ ከህብረተሰቡ ጥንቃቄ አንፃር ብዙ የሚጎደለን ነገር አለ” ሲል ተናግሯል።
ወይዘሮ ሊሻን ተመስገን በበኩላቸው ቀደም ሲል ሲደረግ የነበረው ጥንቃቄ ጥሩ እንደነበር አንስተው፤ በአካባቢያቸው ሰዉ በጣም እየተዘናጋ መሆኑንና ኮቪድ የለም የሚባልበትም ደረጃ መደረሱን ተናግረዋል።
በመሆኑም ቫይረሱ የከፋ ጉዳት ከማስከተሉ አስቀድሞ የተቻለውን ሁሉ የጥንቃቄ እርምጃ መውሰድ ይገባል ብለዋል አስተያየት ሰጭዎቹ።
በኢትዮጵያ እስካሁን ለ1 ሚሊዮን 706 ሺህ 321 ሰዎች የኮሮናቫይረስ የላቦራቶሪ ምርመራ ተደርጎ 116 ሺህ 769 ሰዎች ቫይረሱ እንዳለባቸው ተረጋግጧል።
ከዚህ ውስጥ 93 ሺህ 890 ከበሽታው ሲያገግሙ 1 ሺህ 806 ሰዎች ደግሞ ለህልፈት ተዳርገዋል።