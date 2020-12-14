ከ234 ሚሊዮን ብር በላይ ግምት ያላቸው የኮንትሮባንድ ዕቃዎችና የግብርና ምርቶች ተያዙ

ሐዋሳ፣ ታህሳስ 5/ 2013 (ኢዜአ) በድንበር በኩል ሊወጡና ሊገቡ የነበሩ ከ234 ሚሊዮን ብር በላይ ግምት ያላቸው የኮንትሮባንድ ዕቃዎችና የግብርና ምርቶች መያዙን የፌደራል ጉምሩክ ኮሚሽን የሃዋሳ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት አስታወቀ፡፡
የቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቱ የህግ ተገዥነት ምክትል ሥራ አስኪያጅ አቶ ኢዴሳ ለማ ለኢዜአ እንደገለጹት ባለፉት አምስት ወራት በተደረገ አሰሳና የኬላዎች ፍተሻ እንዲሁም ከህብረተሰቡ በደረሰ ጥቆማ የኮንትሮባንድ እቃዎቹና የግብርና ምርቶቹ ተይዘዋል።
በቅርንጫፉ ስር የተያዙት የኮንትሮባንድ እቃዎችና የግብርና ምርቶች ግምት በወራቶቹ ለማከናወን ከታቀደው በ84 በመቶ ብልጫ እንዳለው ተናግረዋል።
የፌዴራል ፖሊስ ደቡብ ዲቪዥን የጸረ ኮትሮባንድ ግብረ ሃይል መቋቋሙና በመቆጣጠሪያ ኬላዎች ያለው የፍተሻ ስራ መጠናከር እቃዎቹን በመያዝ ለተከናወነው ወጤታማ ተግባር እገዛ ማድረጉን ገልጸዋል።
ከውጭ ወደ ሀገር ውስጥ ሊገቡ ሲሉ ከተያዙት የኮንተሮባንድ እቃዎች ውስጥ አዲስና ልባሽ ጨርቆች፣ መድሀኒቶች፣ የኤሌክትሮኒክስ ዕቃዎችና ሌሎች ቁሳቁሶች እንደሚገኙበት ጠቁመው ከሀገር ውስጥ ወደ ውጭ ሊወጡ የነበሩ የተለያዩ የግብርና ምርቶችም መያዛቸውን ምክትል ስራ አስኪያጁ ተናግረዋል።
ከተያዙት አቃዎችና የግብርና ምርቶች በተጨማሪ ሻሸመኔ አካባቢ የተመረተ ካናቢስ የተሰኘ አደንዛዥ ዕጽ ወደ ኬኒያ ሊወጣ ሲል መያዙንም ጠቅሰዋል።
በኮንትሮባንድ ንግድ ዝውውር የተጠረጠሩ 45 ግለሰቦች በቁጥጥር ስር ውለው በፖሊስ በኩል ምርመራ እየተደረገባቸው መሆኑን አመልክተዋል።
እንደ ምክትል ስራ አስኪያጁ ገለጻ ኅላፊነታቸውን በአግባቡ ያልተወጡ 15 የኮሚሽኑ ሰራተኞች ላይም ከስራ ማሰናበት ጀምሮ ህጋዊና አስተዳደራዊ እርምጃ ተወስዶባቸዋል።
“በማህበረሰብ ጤናና በጸጥታ ላይ ጉዳት የሚደርሱ መድሀኒቶችና የጦር መሳሪያዎች ጭምር በኮንትሮባንድ ንግድ ዝውውሩ ይስተዋላሉ” ያሉት ደግሞ የኮሚሽኑ ሀዋሳ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ሥራ አስኬያጅ አቶ ታደሰ መርዕድ ናቸው።
የኮንትሮባንድ ንግድ ዝውውሩ በሀገር ኢኮኖሚ ላይም የሚያሳድረው ጉዳት ከፍተኛ በመሆኑ ድርጊቱን ለመቆጣጠር በትኩረት እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል።
ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቱ በደቡብ፣ በሲዳማና ኦሮሚያ ክልል በጪጩ፣ ኮንሶ፣ መሊዩና አዳባን ጨምሮ ስምንት የመቆጣጠሪያ ጣቢያዎች የኮንትሮባንድ ዝውውርን ለመግታት እየሰራ እንደሚገኝ ስራ አስኪያጁ አስታውቀዋል።