የኮቪድ-19ን ተፅዕኖ ለመቋቋም ከልማት አጋሮች ጋር በቅንጅት እየተሰራ ነው – የሥራ ዕድል ፈጠራ ኮሚሽን

አዲስ አበባ፣ ታህሳስ 5/2013 (ኢዜአ) ኮሮናቫይረስ የሚያደርሰውን ተፅዕኖ ለመቋቋምና በቫይረሱ ምክንያት የሚመክኑ የሥራ ዕድሎችን ለመታደግ ከልማት አጋሮች ጋር በቅንጅት እየተሰራ መሆኑን የሥራ ዕድል ፈጠራ ኮሚሽን አስታወቀ።
በኢንዱስትሪ ፓርኮችና በአዲስ አበባ ጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች ውስጥ የሚሰሩ ሠራተኞች ድጋፍ እንዲያገኙ እየተደረገ መሆኑንም ገልጿል።
የኮሚሽኑ የሥራ ዕድል ፈጠራ የክትትልና ድጋፍ አቅም ግንባታ ዳይሬክተር አቶ እውነቱ ፈለቀ እንዳሉት የቫይረሱን መከሰት ተከተሎ በአምራች፣ በአገልግሎትና በግብርና ዘርፍ ሊያደርስ የሚችለውን ተፅዕኖ የተመለከተ ጥናት ተካሂዷል።
በጥናቱ በተለይ ኮሮናቫይረስን ለመከላከል አካላዊ ርቀትን መጠበቅ ተግባራዊ ከተደረገ በሦስት ወር ጊዜ ውስጥ 1 ነጥብ 4 ሚሊዮን ሰዎች ተቀንሰው ሥራቸውን እንደሚያጡ ትንበያ ነበር።
ይሁንና በኮሚሽኑ ጥናት የወረርሽኙን ተፅዕኖ መቋቋም ያስችላሉ የተባሉ አምስት ምክረ ሃሳቦች መመላከታቸውን ነው አቶ እውነቱ የገለጹት።
“በቤተሰብ ደረጃ ገቢያቸው የሚቀዛቀዝ ሰዎችን በከተማ ልማታዊ ሴፍቲኔት ተጠቃሚ ማድረግ፣ የኢንተርፕራይዞችን ታክስና ኪራይ መቀነስና በአነስተኛ ወለድ ብድር በመስጠት መደገፍ በምክረ ሃሳቦቹ ተካተዋል” ብለዋል።
በአምራች ዘርፉ የተሰማሩ ድርጅቶች የኮቪድ-19 መከላከያዎችን እንዲያመርቱ ማድረግ፣ የዲጂታል ኢኮኖሚውን ማበረታታትና የግብርና ግብዓቶች ለአርሶአደሩ በፍጥነት እንዲደርሱ ማድረግም እንዲሁ።
የኮሮናቫይረስ ስርጭትን ለመግታት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማውጣት፣ ትምህርት ቤቶችን መዝጋትና መሰል እርምጃዎችም በኢኮኖሚው ላይ የታሰበውን ያህል ጉዳት እንዳይደርስ አስችለዋል ብለዋል።
ለሆቴል ኢንዱስትሪው የተሰጠው ብድር፣ የጨርቃጨርቅና ቆዳ ኢንዱስትሪዎች የፊት ጭምብልና መሰል ምርቶች እንዲያመርቱ ማበረታቻ መደረጉም ተጽዕኖውን ለመቋቋም ፋይዳ እንደነበረው ጠቅሰዋል።
የኮቪድ-19 መከላከያ ምርቶችን የሚያመርቱ በኢንዱስትሪ ፓርኮች የሚሰሩና በመሰል ዘርፍ የተሰማሩ ኢንተርፕራይዞች ምርቶቻቸውን ለአገር ውስጥና ለውጪም እንዲያቀርቡ እየተደረገ መሆኑን ገልፀዋል።
በአገር ደረጃ በ2012 በጀት ዓመት ከተፈጠሩ 3 ነጥብ 4 ሚሊዮን የሥራ ዕድሎች 300 ሺህ ያህሉ ከስመዋል ያሉት አቶ እውነቱ ዘንድሮ ድርጅቶች የኮቪድ-19 ተፅዕኖን ተቋቁመው እንዲሰሩ ድጋፍ እየተደረገላቸው መሆኑን ተናግረዋል።
ለዚህም ከማስተር ካርድ ፋውንዴሽን ጋር በመሆን በአዲስ አበባ ለሚገኙ 24 ሺህ ኢንተርፕራይዞች ድጋፍ በማድረግ 50 ሺህ የሥራ ዕድሎች እንዳይከስሙ ለማድረግ እየተሰራ መሆኑን ለአብነት አንስተዋል።
ከጀርመንና ከእንግሊዝ መንግስታት በተገኘ 6 ነጥብ 5 ሚሊዮን ዶላር የገንዘብ ድጋፍም በኢንዱስትሪ ፓርኮች የሚሰሩ ሠራተኞችን ለመደገፍ እየተሰራ መሆኑን ጠቁመዋል።
እንደ ዳይሬክተሩ ገለፃ ሌሎች የተጎዱ ኢንተርፕራይዞችን ለመደገፍ ከልማት አጋሮች ጋር እየተሰራባቸው ያሉ ፕሮጀክቶች በሂደት ላይ ይገኛሉ።
ኮሚሽኑ በ2013 በጀት ዓመት ለዜጎች 3 ሚሊዮን የሥራ ዕድል ለመፍጠር ያቀደ ሲሆን እስካሁን 300 ሺህ አዳዲስ ተጨማሪ ሥራዎች መፈጠራቸውን ገልፀዋል።
ባለፈው ዓመት ከተፈጠሩ የሥራ ዕድሎች 38 በመቶዎቹ ጊዜያዊ እንደነበሩ አስታውሰው ዘንድሮ ይህንን 20 በመቶና ከዛ በታች ዝቅ ለማድረግ ከክልሎችና ከተማ አስተዳደሮች ጋር ስምምነት ላይ ተደርሷል ብለዋል።