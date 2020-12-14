በአማራ ክልል የሴቶችን የአመራር ሰጭነት ሚና ለማሳደግ እየተሰራ ነው

ባህርዳር ታህሳስ 5 / 2013 (ኢዜአ) የሴቶችን የአመራር ሰጭነት ሚና ለማሳደግ በአቅም ግንባታ ላይ ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራ መሆኑን የአማራ ክልል ሴቶች ፌዴሬሽን ገለጹ።
የፌዴሬሽኑ ምክር ቤት ሰባተኛው ዙር መደበኛ ጉባኤ ትናንት በእንጅባራ ከተማ በተካሄደበት ወቅት የፌዴሬሽኑ ፕሬዚዳንት ወይዘሮ ትልቅ ሰው ይታያል እንዳሉት ፤ባለፉት አምስት ዓመታት የሴቶችን አቅም በማሳደግ ውጤታማነታቸውን ለማረጋገጥ ጥረት ተደርጓል።
ለዚህም ከባህርዳር ዩኒቨርሲቲ፣ ከመንግስትና ግል ኮሌጆች ጋር በመተባበር ከ2ሺህ 390 በላይ የሴት አመራሮች በረጅምና አጭር ጊዜ ሥልጠና በማመቻቸት ያሉባቸውን ክፍተት ለመሙላት ድጋፍ መደረጉን ተናግረዋል።
ከሥልጠናውም መካከል በዲፕሎማ ፣ የመጀመሪያና ሁለተኛ ዲግሪ ድረስ ትምህርታቸውን የተከታተሉ እንደሚገኝበት ጠቅሰዋል።
ይህም ከክልል እስከ ወረዳ ባሉ የኃላፊነት ቦታዎች ከሚመደቡ አመራሮች የሴቶች ድርሻ ከ16 እስከ 24 በመቶ ለማድረስ አስተዋጽኦ ማድረጉን አስረድተዋል።
በቀጣይም ይህን መልካም ጅምር አጠናክሮ በማስቀጠል የሴቶችን የወሳኔ ሰጭነት ሚናቸውን በማሳደግ ወደ ግንባር ቀደም የአመራር ቦታ ለማምጣት ትኩረት መሰጠቱን ገልጸዋል።
በሴቶች ላይ የሚፈጸመው የሰብዓዊ መብት ጥሰትና ሌሎች ችግሮች ለማቃለል ህብረተሰቡን በማሳተፍ መስራት እንደሚገባ የፌዴሬሽኑ ፕሬዚዳንት ጠቁመዋል።
የፌዴሬሽኑ ምክር ቤት አባል ወይዘሮ ወርቅሰሙ ማሞ በበኩላቸው ፌደሬሽኑ ከክልል እስከ ቀበሌ የሚገኙ ሴቶችን አቅምና ክህሎት ለመገንባት ያከናወነው ተግባር ዕውቅና ሊሰጠው የሚገባ ነው ብለዋል።
የህወሀት ጁንታ ሥርዓት ለማሲያዝ በተካሄደው ህግ የማስከበር ዘመቻ የሴት አደረጃጀቶች ስንቅ በማቅረብና በማበረታት ግንባር ቀደም ሚናቸውን እንደተወጡም ጠቅሰዋል።
በስድስተኛው ዙር ሀገራዊ ምርጫም ሴቶች የመምረጥና የመመረጥ መብታቸውን እንዲጠቀሙ ከወዲሁ ጠንክሮ መስራት ያስፈልጋል ብለዋል።
ከዩኒቨርሲቲዎች የምናገኛቸውን የትምህርት ዕድሎች አሟጠን መጠቀምና ሴት ምሁራንን ወደ ፌደሬሽን አባልነት ማምጣት ትኩረት ሊሰጠው ይገባል ያሉት ደግሞ የምክር ቤቱ አባል ዶክተር ምስራቅ መኮንን ናቸው።
በተለያዩ የክልሉ ከተሞች የመሰረት ድንጋይ የተቀመጠላቸው የሴቶች ማህበርና ፌዴሬሽን ህንፃዎች ተገንብተው ለአገልግሎት ለማብቃት መረባረብ እንደሚገባም አመልክተዋል።
ለአንድ ቀን በተካሄደው የፌዴሬሸኑ ምክር ቤት ጉባኤ የ2012 በጀት አፈፃፀም ሪፖርትና የተያዘው በጀት ዓመት ዕቅድ ቀርቦ ውይይት ተደርጎባቸዋል።