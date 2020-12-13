በአላማጣ ከተማና የገጠር ቀበሌዎች ለ60 ሺህ ዜጎች የዕለት ደራሽ ድጋፍ እየተደረገ ነው

ታህሳስ 4/2013(ኢዜአ) በአላማጣ ከተማና ዙሪያ የገጠር ቀበሌዎች ለሚገኙ 60 ሺህ ነዋሪዎች የዕለት ደራሽ ድጋፍ እየተደረገ ነው።
የድጋፍ ስርጭቱን የሚያስተባብሩት በብሔራዊ አደጋ ስጋት ኮሚሽን የአደጋ ስጋት ቅነሳና መልሶ ማቋቋም ባለሙያ አቶ ሰለሞን አድማሱ በአከባቢው በሕግ ማስከበር ወቅት ከመኖሪያ አካባቢያቸው የሚፈናቀሉ ዜጎች ይኖራሉ የሚል ግምት የነበረ ቢሆንም በአላማጣ፣ በጨርጨር፣ በመሆኒ እና ኮሬም አካባቢዎች ተፈናቃይ አለመኖሩን ተናግረዋል።
ይሁንና በአካባቢው የዕለት ደራሽ ድጋፍ የሚያስፈልጋቸውን በቤት ለቤት ልየታ በማድረግ ለ60 ሺህ ዜጎች ድጋፍ እየተሰራጨ ይገኛል ብለዋል።
የቤት ለቤት ልየታው በአካባቢው ከተዋቀረው ጊዜያዊ አስተዳደር ጋር በጋራ መከናወኑንም ገልፀዋል።
ድጋፍ የተደረገላቸው የአከባቢው ነዋሪዎች ከዚህ በፊት ድጋፍ በፖለቲካ አመለካከት ይደረግ እንደነበረ ገልፀው፤ አሁን መንግስት በትክክል ድጋፍ የሚያስፈልጋቸውን በመለየት በማድረጉ መደሰታቸውን ገልፀዋል።መንግስት እያከናወነ ካለው የመልሶ ማቋቋም ጎንለጎን ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው ዜጎች ሰብዓዊ ድጋፍ እያደረገ መሆኑ ይታወቃል።