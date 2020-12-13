የህወሃት ጁንታ መወገድ መላውን ህዝብ ከጥላቻና ሴራ ፖለቲካ ገፈት ቀማሽነት ነጻ ያወጣ ነው- የጌዴኦ ዞን መንግስት ሰራተኞች

ዲላ ታኀሳስ 4/2013 (ኢዜአ) መንግስት በወሰደው የህግ ማስከበር እርምጃ የህወሃት ጁንታ ቡድን መወገዱ መላውን ህዝብ ከጥላቻና የሴራ ፖለቲካ ገፈት ቀማሽነት ነጻ ያወጣ መሆኑን የጌዴኦ ዞን የመንግስት ሰራተኞች ገለጹ።
”ሀገራዊ ሪፎርም ለጠንካራ ፌዴራላዊና ዴሞክራሳዊ ስርዓት ግንባታ” በሚል መሪ ሃሳብ የዞኑ ሰራተኞች በዲላ ከተማ ያካሄዱትን ውይይት አጠናቀዋል።
በውይይቱ ከተሳተፉ መካከል የዞኑ ውሃ ልማት መምሪያ ባለሙያ አቶ ያሬድ ጅሎ ለኢዜአ እንደገለጹት የህውሃት ቡድን ባለፉት አመታት የፌደራል ስርዓትን ተገን በማድረግ በሚያራምደው የሴራ ፖለቲካ የጌዴኦ ህዝብ ለተደጋጋሚ ሰብዓዊ ቀወስ ተጋልጦ ቆይቷል።
“ቡድኑ በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች ህዝብን በብሄርና በሀይማኖት ሲያጋጭና ንፁሀንን ሲጨፈጭፍ የቆየ ነው” ያሉት አቶ ያሬድ በመጨረሻም የሀገር ሉአላዊነት መገለጫ በሆነው መከላከያ ሰራዊት ላይ ጥቃት በመፈጸም የሀገር ክህደት መፈጸሙን ተናግረዋል ።
“መከላከያ ሰራዊት በወሰደው ህግ የማስከበር እርምጃ ቡድኑ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ በማክተሙ የጌዴኦን ጨምሮ መላው የሀገሪቱ ህዝብ ከጥላቻና ሴራ ፖለቲካ ገፈት ቀማሽነት ነጻ ወጥቷል” ብለዋል።
“የህዝቦች ሰላም ማጣት የሚያስከትለውን ዘርፈ ብዙ ቀውስ በተጨባጭ እናውቃልን” ያሉት ባለሙያው ሀገራዊ ለውጡን ዳር ለማድረስ የበኩላቸውን እንደሚወጡ አስታውቀዋል።
“ጁንታው የህወሃት ቡድን ለፌደራላዊ ሰርዓት መከበር ዘብ ቆሚያለው እያለ ከህገ መንግስት ያፈነገጡ ተግባራትን በመከወን ሀገርንና ህዝብን ሲበድል ቆይቷል” ያሉት ደግሞ የጌዴኦ ዞን ፐብሊክ ስርቪስ ባለሙያ አቶ አብርሃም ግርማ ናቸው።
ቡድኑ የመንግስት ተቋማትን ከማዳከም ባለፈ ሙስናና አድሎአዊ አሰራር እንዲንሰራፋ በማድረግ ህዝብን ሲያስጭነቅ መቆየቱን ጠቅሰዋል።
“የህወሃት ቡድን ኢ- ህገ መንግስታዊ እንቅስቃሴ ማክተሙ ለመላው የኢትየጱያ ህዝብ እፎይታ ነው” ብለዋል።
የመንግስት ሰራተኛው በያለበት ብልሹ አሰራርን በመታገል የለውጥ ጉዞው በዜጎች ሕይወት ላይ ተጭባጭ ውጤት እንዲያመጣ መስረት እንዳለበት አስገንዝበዋል።
የጌዴኦ ዞን ፐብሊክ ስርቪስ መምሪያ ኅላፊ አቶ ወንድሙ አበራ በጁንታው ቡድን የግፍ አገዛዝ ተደጋጋሚ በደል የደረሰበትን ህዝብ ለመካስ የመንግስት ሰራተኛው የበኩሉን ሚና እንዲወጣ ለማነቃቃት ታስቦ የውይይት መድረኩ መዘጋጀቱን አመልክተዋል።
“የመንግስት ሰራተኛው የህወሓትን የጥፋት ሴራ ከማክሸፍ ጎን ለጎን ደካማ የስራ አፈጻጸምን በማስተካከል የዞኑን ህዝብ ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ አስፈላጊውን መስዕዋትነት ሊክፍል ይገባል” ብለዋል።
ሰራተኛው ሌብነትንና አድሏዊ አሰራርን በመጠየፍ ለህብረተሰቡ ቀልጣፋና ፍትሃዊ አገልግሎት የመስጠት ኅላፊነቱን ሊወጣ እንደሚገባ አሳስበዋል።
የህውሃት ጁንታ ቡድን ሃገርን ከማተራመስ ባለፈ ተቋማትን ለማፍረስ ባደረገው ጥረት ለብልሹ አሰራሮችና ለሌብነት የተጋለጠና ምላሽ የማይሰጥ የመንግስት ስራተኛ መፈጠሩን የገለጹት ደግሞ የጌዴኦ ዞን ምክትል አስተዳዳሪ አቶ ሳሙኤል ቦኮ ናቸው ።
በዞኑ ተቋማት የሚስተዋሉ ብልሹ አሰራሮች፣ ህገ ወጥ የመሬት ወረራና ሙስናን በመታገል ለሌብነት ምቹ ያልሆኑ ተቋማትን ለመፍጠር የሚደረገውጥ ጥረት ሰራተኛው እንዲያግዝ ጥሪ አቅርበዋል።