ከማዕድን ዘርፍ 10 ነጥብ 6 ሚሊየን ብር ገቢ ተገኝቷል– ኤጀንሲው

ባህር ዳር ታህሳስ 04/2013 (ኢዜአ) ባለፉት ሶስት ወራት ከማዕድን ዘርፍ 10 ነጥብ 6 ሚሊየን ብር ገቢ መገኘቱን የአማራ ክልል የማዕድን ሃብት ልማት ማስፋፊያ ኤጀንሲ አስታወቀ፡፡
በዘርፉ ለ6 ሺህ 772 ወጣቶች አዲስ የስራ እድል መፈጠሩም ተነግሯል።
በኤጀንሲው የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር አቶ ይታየው ተስፋሁን ለኢዜአ እንደገለጹት መንግስት የማዕድን ዘርፉን በማልማት ለገቢ ማስገኛና ለስራ እድል ፈጠራ ለማዋል ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ ነው።
በክልሉ ኢኮኖሚውን በተሻለ መደገፍ የሚችል የማዕድን ሃብት ቢኖርም በቴክኖሎጂና በእውቀት ላይ ተመስርቶ በማልማት በኩል ክፍተት መኖሩን አመልክተዋል።
“በክልሉ ባለው አቅም ልክ ማእድን ተመርቶ ለገበያ እንዲቀርብ ጥረት እየተደረገ ነው” ብለዋል።
ባለፉት ሶስት ወራት ከዘርፉ 10 ነጥብ 6 ሚሊዮን ብር ገቢ መገኘቱን ተናግረዋል።
የተገኘው ገቢ ከሮያሊቲና ታክስ፣ ከመሬት ኪራይ፣ ከማዕድን ስራ ፈቃድ የአገልግሎት ክፍያና ከሌሎች ልዩ ልዩ አርዕስቶች የተሰበሰበ መሆኑን ጠቅሰዋል።
በዘርፉ ለ6 ሺህ 772 የተደራጁ ወጣቶች አዲስ የስራ እድል መፈጠሩንም አመልክተዋል።
የማዕድን ዘርፉን በዘላቂነት በማሳደግ ለክልሉ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ልማት ለማዋል ከዩኒቨርስቲዎችና ከፌደራል ተቋማት ጋር በመቀናጀት እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል።
በዚህ ዓመት በአዊ፣ በምስራቅ ጎጃም፣ በሰሜን ሸዋና ዋግ ኽምራ ዞኖች የወርቅ፣ የላይምስቶን፣ የዶሎማይት፣ የሲልካሳንና የካኦሊን ማዕድን ፍለጋና ክምችት ግመታ ጥናት ለማካሄድ እየተሰራ መሆኑን አብራርተዋል።
በደቡብ ወሎ ደላንታ ወረዳ የማህበረ መላዕክት ማህበር ሊቀመንበር አቶ ተስፋዬ አያሌው ከ470 በላይ አባላት በማህበሩ ስር ታቅፈው በኦፓል ማዕድን ማውጣት መሰማራታቸውን ተናግረዋል።
የኦፓል ማዕድኑን አውጥተው በመሸጥ ከሚያገኙት ገቢ ለመንግስት ስምንት በመቶ የሮያሊቲና የታክስ ክፍያ በመፈጸም በክልሉ ልማት ላይ የበኩላቸውን ድርሻ እየተወጡ እንደሚገኙ አስረድተዋል።
“ባለፈው ዓመት 17 አባላት ተደራጅተን በጠጠር ማምረት ስራ ተሰማርተናል” ያሉት ደግሞ በምስራቅ ጎጃም ዞን በማቻክል ወረዳ ነዋሪ አቶ አዳነ መኮንን ናቸው።
መንግስት ባመቻቸላቸው የ5 ነጥብ 8 ሚሊየን ብር ብድር የጠጠር መፍጫ ማሽን በመትከልና የማዕድን ማውጫ ሎደር በመግዛት ወደ ስራ መግባታቸውን ተናግረዋል።
የሚያመርቱትን ጠጠር ከወረዳው ባሻገር ወደ ባህርዳር፣ ቻግኒ፣መተከል፣ ኮሶበር፣ ቡሬና ሌሎች አካባቢዎች ለሽያጭ እያቀረቡ መሆናቸውን አመልክተዋል።
ከምርት ሽያጭ ከማገኘ ገቢ በየወሩ 119 ሺህ ብር ብድር እየመለስኩ ነው” ብለዋል።
በክልሉ 2012 በጀት አመት ከማዕድን ዘርፉ 36 ነጥብ 7 ሚሊዮን ብር ገቢ መሰብሰቡን ከኤጀንሲው የተገኘ መረጃ ያመላክታል።