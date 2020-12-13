ከሰሜኑ የአገሪቷ ክፍል ተፈናቅለው በሱዳን የሚገኙ ዜጎችን ለመመለስ እየተሰራ ነው – ሠላም ሚኒስቴር

አዲስ አበባ ታህሳስ 4/2013 (ኢዜአ) በሰሜኑ የአገሪቷ ክፍል በህወሓት ቡድን ተፈጥሮ በነበረው ችግር ተፈናቅለው በሱዳን የሚገኙ ሠላማዊ ዜጎችን ወደ አገራቸው ለመመለስ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር እየተሰራ መሆኑን ሠላም ሚኒስቴር ገለፀ።
የሠላም ሚኒስትሯ ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚል ለኢዜአ እንደገለፁት መንግስት በሱዳን የሚገኙ ስደተኞችን መልሶ ለማቋቋም አቅሙም ዝግጁነቱም አለው።
“ኢትዮጵያ ከዘጠኝ አገራት በላይ የመጡ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ስደተኞችን ያለ ምንም ስስት እያኖረች ያለች አገር እንደመሆኗ በቀጣናው ሌላ ስደተኛ እንዲኖር አትፈልግም” ነው ያሉት ሚኒስትሯ።
የሌሎች አገራትን ዜጎች እየተቀበለች የራሷን የማትቀበልበት ምክንያት የለም ያሉት ሚኒስትር ሙፈሪያት ሱዳን ያለው የስደተኞች ቁጥር ከኢትዮጵያ አቅም በላይ አይደለም ብለዋል።
በሠላም ሚኒስቴር የሚመራው የአደጋ ምላሽ ኮሚቴ አባል የሆነው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ለዚሁ ጉዳይ ምላሽ ለመስጠት ከሱዳን መንግስትና ከዓለም አቀፍ ተቋማት ጋር እየሰራ መሆኑንም ጠቁመዋል።
ኢትዮጵያ የሌሎች አገራት ዜጎችን እየተቀበለች የራሷ ዜጎች እንዲሰደዱ እንደማትሻም አስታውቀዋል።
ሚኒስትሯ መንግስትም ዜጎቹ ወደ አገራቸው የሚመለሱበትን ምቹ ሁኔታ ለመፍጠር አቅምና ልምድ አለው ብለዋል።