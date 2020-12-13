የጋዜጠኛ ወሰንሰገድ ገብረኪዳን ‘ነፃነት’ የግጥምና ወግ መጽሐፍ ለምረቃ በቃ

አዲስ አበባ፣ ታህሳስ 4 / 2013 (ኢዜአ) የጋዜጠኛ ወሰንሰገድ ገብረኪዳን ‘ነፃነት’ የግጥምና ወግ መጽሐፍ ትናንት ተመርቋል።
አገራዊ፣ ማኅበራዊና ፖለቲካዊ ጉዳዮችን የሚዳስሰው “ነፃነት” በአገር ፍቅርና ክብር እንዲሁም በዜጎች ህፀፅ ላይ ትኩረቱን አድርጓል።
ጋዜጠኛ ወሰንሰገድ መጽሐፉ በተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ያተኮሩ ግጥሞችና ወጎችን ስለማካተቱ በምረቃ ስነ ስርዓቱ ላይ ገልጿል።
ፀሃፊው በተለያዩ ጊዜያት የተጻፉ ግጥሞችና ወጎችን በማሰባሰብ ነው ለንባብ ያበቃቸው።
በ’ነጻነት’ መፅሐፍ ላይ የዳሰሳ ጥናት ያደረገው የሥነ-ፅሑፍ ባለሙያ ይታገሱ ጌትነት ‘ነፃነት ከማኅበራዊና ፖለቲካዊ ጉዳዮች ባሻገር በአገር ፍቅር፣ ክብር እና በዜጎች ህፀጾች ላይ ያተኮረ መሆኑን ተናግሯል።
በ’ነፃነት’ እናትነትና ሴትነት በጥልቀት ተዳሰዋልም ብሏል።
ጋዜጠኛ ወሰንሰገድ ገብረኪዳን ከዚህ ቀደም “የቃሊቲ ምስጢሮች” የተሰኘ በእስር ቤቱ ያሰለፋቸውን ሁለት ዓመታት የሚያሳይ መፅሃፍ እንዲሁም “ሕዝብ ማለት” በሚል ርዕስ የግጥም መድብል አሳትሟል።
‘ነፃነት’ በስድስት ምዕራፎች የተከፈሉ ግጥሞችና ወጎች በ112 ገፆች የተሰነዱበት መጽሐፍ ነው።