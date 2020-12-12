የብሉናይል ግዛትና የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል በአዋሳኝ አካባቢ ልማትና ሰላም በጋራ እንደሚሰሩ ገለጹ

አሶሳ፣ ታህሳስ 3/2013 (ኢዜአ) በኢትዮጵያ የቤኒሻንጉል ጉሙዝ እና በሱዳን የብሉናይል ግዛት አስተዳደሮች በድንበር አካባቢ ልማትና ሰላም በጋራ ለመስራት በማቀድ የቀጣይ ስድስት ወራት የልማት እና የሠላም ስምምነቶችን ተፈራረሙ፡፡
ስምምነቱን የፈረሙት በኢትዮጵያ የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ አሻድሊ ሃሰንና በሱዳን የብሉናይል ግዛት አስተዳዳሪ ሚስተር አብዱራህማን ኑርአዳኢም ናቸው፡፡
እቅዱ በድንበር አካባቢ ህዝቦችን ተጠቃሚ በማድረግ አንድነታቸውን ለማጠናከር ያለመ ነው፡፡
ጸጥታ፣ ኢኮኖሚ፣ ማህበራዊ እና ጤና ደግሞ ስምምነቱ ትኩረት ያደረገባቸው ነጥቦች እንደሆኑ የስምምነት ሰነዱ ያስረዳል፡፡
በዚሁ መሰረት በክልሎቹ ድንበር ወንጀልን በጋራ በመከላከል የአካባቢውን ሠላም ለመጠበቅ እንደሚሠሩ በሰነዱ ተገልጿል።
ክልሎቹ በድንበር አካባቢ የስጋት ቀጣናዎችን በመለየት የ24 ሰዓት የመረጃ ልውውጥ እንደሚያደርጉ በሰነዱ ተጠቁሟል፡፡
ህገ-ወጥ የጠረፍ ንግድን መቀነስ ክልሎቹ በስምምነት ሰነዳቸው ያስቀመጡት ሌላው ጉዳይ ሲሆን መስኖን ጨምሮ የግብርና ስራዎችን ማዘመን በሚያስችሉና ምርታማነትን የሚያሳድጉ ቴክኖሎጂዎችን ወደየክልሎቹ በህጋዊ መንገድ ማቅረብ በሰነዱ ተካቷል፡፡
በኮሮናቫይረስ ምክንያት የተገደበውና በክልሎቹ መካከል የሚገኙ የኩርሙክ፣ ጊዘን፣ አልመሃል እና ባምዛ የጠረፍ ከተሞችን እንቅስቃሴ መልሶ ለማጠናከር እንደሚሰራም ተገልጿል።
በጠረፍ ከተሞቹ በሳምንት ሁለት ቀን ብቻ የነበረውን የግብይት ቀናት ለማሳደግ የክልሎቹ ልኡካን ከሚመለከታው የየአገሮቻቸው ተቋማት ጋር እንደሚነጋሩም ተመልክቷል፡፡
ህገ-ወጥ የደን ጭፍጨፋ፣ ድንበር ዘለል ግብርና፣ ህገ-ወጥ የጦር መሳሪያና የሰዎች እንቅስቃሴ እንዲቆም ክልሎቹ እንደሚሠሩም ተጠቁሟል፡፡
ባህላዊ እና ዘመናዊ ስፖርታዊ ውድድሮችን በማጠናከር የክልሎቹን ህዝቦች የዘመናት የእርስ በርስ ግንኙነት የማጠናከር ስራ እንደሚከናወንም በስምምነት ሰነዱ ተመላክቷል።
በስምምነት ሰነዱ የተቀመጡ እቅዶች አፈጻጸም በየጊዜው በድንበር አካባቢ ወርዶ በመገምገም ውጤታቸውን በመገናኛ ብዙሃን ለየህዝቦቻቸው የሚገለጽ እንደሚሆንም የስምምነት ሰነዱ ያሳያል።
ለሁለት ቀናት በአሶሳ ሲካሔድ ቆይቶ በተጠናቀቀው ስብሰባ ከ50 የሚበልጡ የሁለቱም አገሮች ተወካዮች የተሳተፉ ሲሆን ልኡካኑ የተፈራረሙት የስምምነት ሰነድም በየአገሮቹ መንግስታት ይሁንታ ሲያገኝ እንደሚተገበር ተገልጿል።