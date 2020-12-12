በአፋር ክልል የስምንተኛ ክፍል ክልላዊ ፈተና ከታህሳስ 26 ጀምሮ ይሰጣል

ሠመራ፣ ታህሳስ 03 / 2013 (ኢዜአ) በአፋር ክልል የስምንተኛ ክፍል ክልላዊ ፈተና ከታህሳስ 26 ቀን 2013 ዓ.ም. ጀምሮ ለሶስት ተከታታይ ቀናት እንደሚሰጥ የክልሉ ትምህርት ቢሮ ገለጸ።
የቢሮው ምክትል ኃላፊ አቶ መሐመድ ሁመድ ለኢዜአ እንዳስታወቁት፤ በክልሉ በኮሮናቫይረስ እና በክረምቱ ወቅት የተከሰተው ጎርፍ ያደረሰውን ጉዳት በመቋቋም የዘመኑን የመማር ማስተማር ሥራ ማስቀጠል ተችሏል።
በዚህም የኮሮናቫይረስ መከላከልን ታሳቢ በማድረግ ከ1 ሺህ በሚበልጡ የመጀመሪያና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ከ150 ሺህ በላይ የአርብቶ አደሩ ልጆች ትምህርታቸውን በመከታተል ላይ እንደሚገኙ ገልጸዋል።
ከታህሳስ 26 ቀን 2013 ዓ.ም. ጀምሮ ለሶስት ተከታታይ ቀናት ለሚሰጠው የስምንተኛ ክፍል ክልላዊ ፈተና የቅድመ ዝግጅት ሥራዎች መጠናቀቃቸውን አስረድተዋል።
ፈተናውን 7 ሺህ 984 ተማሪዎች እንደሚወስዱ የሚጠበቅ መሆኑን ያመለከቱት አቶ መሐመድ ፤ ከመካከላቸውም 3 ሺህ 147 ሴቶች መሆናቸውን አስታውቀዋል፡፡