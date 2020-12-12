በሶስት ሳምንታት ውስጥ 1 ነጥብ 8 ቢሊዮን ብር ግምት ያለው ድጋፍ ለመከላከያ ሰራዊት ተሰባስቧል

አዲስ አበባ፣ ታህሳስ 3 /2013(ኢዜአ) በሶስት ሳምንታት ውስጥ ለአገር መከላከያ ሰራዊት 1 ነጥብ 8 ቢሊዮን ብር ግምት ያለው ድጋፍ ከህዝብና ከተለያዩ ተቋማት መሰብሰቡን የሰላም ሚኒስትር ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚል ገለጹ።
በችግሩ ጉዳት ለደረሰባቸው የህብረተሰብ ክፍሎች የሚሆን አስፈላጊው ሰብዓዊ ድጋፍ እየተደረገ መሆኑንም አስታውቀዋል።
ሚኒስትሯ ለኢዜአ እንደገለጹት፤ ከሁሉም የአገሪቱ ማህበረሰብና በውጭ ከሚገኙ ትውልደ ኢትዮጵያዊያን ለአገር መከላከያ ሰራዊት በጥሬ ገንዘብና በቁሳቁስ ድጋፍ ተደርጓል።
በጥሬ ገንዘብ በባንክ በማስገባትና በመሰል መንገዶች ከዚህ ውስጥም 1 ነጥብ 5 ቢሊዮን ብሩ ተሰብስቧል።
በኢትዮ-ቴሌኮም በኩል በተከፈተ የሞባይል መልዕክት ገንዘብ ማሰባሰቢያ 2 ነጥብ 6 ሚሊዮን ብር በሚደርስ ድጋፍ ከ84 ሺህ የሚበልጡ ዜጎች መሳተፋቸውን ገልጸዋል።
“በሃብት ማሰባሰቡ ሂደት ግለሰቦች፣ የመንግስትና የግል ተቋማት እና በውጭ ያሉ ትውልደ ኢትዮጵያዊያን ለሃገራቸውና ለመከላከያ ሰራዊት ያላቸውን ፍቅርና አክብሮት ለመግለፅ ተሳትፈውበታል” ብለዋል።
መንግስት እየወሰደ ባለው የህግ ማስከበር ስራ ላይ የሃገር መከላከያ ሰራዊት፣ የፌደራል ፖሊስ፣ የአማራና የአፋር ልዩ ኃይሎች እና ሌሎች የጸጥታ አካላት የሰሩትን የሃገር ማዳን ስራ ዜጎች በከፍተኛ አክብሮት እየደገፉት መሆኑንም ጠቅሰዋል።
“ይህም ህዝቡና በየደረጃው ያሉ የፀጥታ አካላት በሉአላዊነትና በሃገር ማዳን ጉዳይ ላይ እንዴት አብረው መቆም እንደሚችሉ በተግባር ያሳዩበት ነው” ሲሉም ተናግረዋል።
የህዝቡ አስተዋጽኦ በገንዘብና በሌሎች ሃብቶች ብቻ የሚወሰን እንዳልሆነ የገለጹት ወይዘሮ ሙፈሪያት፤ “ለአገር መከላከያ ሰራዊትና በሃገር ማዳን ተልዕኮው ላይ አስተዋፅኦ ላደረጉ የፀጥታ አካላት ያለውን ልባዊ ክብርና ፍቅር የገለፀበት ነውም”ብለዋል።
ከዚህ በተጨማሪም በሰሜኑ የአገራችን ክፍል በተከሰተው ችግር ምክንያት ለተፈናቀሉ ዜጎች አስፈላጊው እለታዊ ምግብ፣ መደሃኒትና ሌሎች አስፈላጊ ድጋፎች እየቀረቡ መሆኑንም ተናግረዋል።
“ድጋፉ ተጠናክሮ የቀጠለ ነው” ያሉት ሚኒስትሯ፤ ድጋፉ በትግራይ ክልል ውስጥ የሚገኙ ሌሎች የስደተኛ ካምፖችንም የሚያካትት እንደሆነ ጠቁመዋል።