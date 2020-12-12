“ጠላትና ወገንን የለየ ኦፕሬሽን ተካሂዶ ነጻ ወጥተናል” የሰሜን እዝ ለኦፕሬሽን ምክትል አዛዥ ብርጋዴል ጄኔራል አዳምነህ መንግሥቴ

አዲስ አበባ፣ ታህሳስ 3/2013 (ኢዜአ) የህወሃት ጁንታ ወንጀለኞችን በማደንና በመልሶ ግንባታ ምዕራፍ ጠላትን ከወገን በለየ ልዩ ዘመቻ የታገቱ የመከላከያ ሰራዊት አባላት ነጻ መውጣታቸውን የሰሜን እዝ ለኦፕሬሽን ምክትል አዛዥ ብርጋዴል ጄኔራል አዳምነህ መንግሥቴ ገለጹ።
የህወሓት ጁንታ ጥቅምት 24 ቀን 2013 ዓ.ም ለግብዣ በሚል ጠርቶ አግቷቸው ከነበሩት የሰራዊቱ አባላት መካከል የሰሜን እዝ ምክትል አዛዥ ለኦፕሬሽን ብርጋዴል ጀኔራል አዳምነህ መንገስቴን ጨምሮ 1 ሺህ ያህል የሰሜን እዝ መስመራዊና ከፍተኛ መኮንኖችን የአገር መከላከያ ሰራዊትና የፌዴራል ፖሊስ አባላት በሰሩት የጋራ አሰሳ ነጻ መውጣታቸው ይታወቃል።
በጁንታው አባላት ክህደት ተፈጽሞባቸው ከእገታ በአገር መከላከያ ሰራዊትና የፌዴራል ፖሊስ አባላት ነጻ የወጡት የሰሜን እዝ ለኦፕሬሽን ምክትል አዛዥ ብርጋዴል ጄኔራል አዳምነህ መንግሥቴ “ቤታችን ነን ባልንበት ሰዓት ክህደት ተፈጽሞብናል” ብለዋል።
“ክህደት በተፈጸመብን ወቅት ረጅም የእግር ጉዞና አስቸጋሪ ሁኔታዎችን አሳልፈናልም” ነው ያሉት።
ሆኖም “በጁንታው ሃይል ላይ የመከላከያ ሰራዊታችን ጥንቃቄ በተሞላበት መንገድ ጠላትን ከወገን የለየ አስደናቂ ኦፕሬሽን በመፈጸም ነጻ ወጥተናል” በማለት ብርጋዴል ጄኔራል አዳምነህ መንግሥቴ ገልጸዋል።
ከፊትና ከኋላ በመሆን የተለያዩ ቴክኒኮችን በመፈጸምና ጠላትን በማስጨነቅ አስደናቂ ተግባር መፈጸሙንም ነው የገለጹት።
“እንዲህ አይነት የክህደት ሁኔታዎችን ተቋቁመን ነጻ በመውጣት አገራችን ያለችበት ሁኔታ በማየቴ ደስተኛ ነኝ” ያሉት ደግሞ የ20ኛ ክፍለ ጦር አዛዥ ብርጋዴል ጄኔራል ኑሩ ሙዘይን ናቸው።
የጁንታው ሃይል የክህደት ተግባር ከፈጸመባቸው አንዱ የ20ኛ ክፍለ ጦር አዛዥ ብርጋዴል ጄኔራል ኑሩ ሙዘይን ናቸው።
በመከላከያ ሰራዊትንና በፌደራል ፖሊስ የጋራ አሰሳ ነጻ ከወጡ በኋላ በሰጡት አስተያየት “የጁንታው ሃይል የክህደት ተግባር ከፈጸመብን በኋላ በርካታ አስቸጋሪ ጊዜያቶችን አሳልፈናል፤ እኛ ተስፋ በመቁጥ ለአገራችን ልንሰዋ ነበር፤ መከላከያ ሰራዊታችን በአስደናቂ ሁኔታ ነጻ አውጥቶናል እንኳን ደስ አለን ልል እፈልጋለሁ” ብለዋል።
አገር ላይ ክህደት በፈጸመው ጁንታ ቡድን ላይ ያሳየነውን አንድነት በልማትና በእድገት ስራዎቻችን ላይ በማሳየት አኩሪ ተግባር መፈጸም ይኖርብናልም ሲሉ ገልጸዋል።