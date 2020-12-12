በድሬዳዋ ግብራቸውን በታማኝነትና በወቅቱ ለከፈሉ 30 ተቋማት ዕውቅና ተሰጠ

ድሬዳዋ፣ ታህሳስ 3 /2013 (ኢዜአ) በድሬዳዋ አስተዳደር የሚጠበቅባቸውን ግብር በታማኝነትና በወቅቱ ለከፈሉ 30 ተቋማት ሽልማትና ዕውቅና ተሰጠ።
ከተሸላሚዎቹ መካከል በአንደኛ ደረጃ የወርቅ ዋንጫ የተሸለሙት የጀነራል ትሬዲንግና ትራንዚተር አገልግሎት ድርጅት ባለቤት አቶ አብዱልዋሲ አሊሾ አስተዳደሩ ያዘጋጀው የእውቅና መድረክ የሚያበረታታና መቀጠል ያለበት ተግባር ነው ብለዋል፡፡
የሚከፍሉት ግብር የድሬዳዋንም ሆነ የሀገሪቱን ልማት ለማስቀጠል የሚውል በመሆኑ ግብራቸውን በታማኝነትና በወቅቱ የመክፈል ግዴታቸውን በተገቢው እንደሚወጡ ተናግረዋል፡፡
እሳቸውም ሆኑ ልጆቻቸው የሚገለገሉባቸው ጤና ተቋማትና ትምህርት ቤቶች የሚከፍሉት ግብር ውጤቶች እንደሆኑም ገልጸዋል፡፡
ሌላው ተሸላሚ የኮንስትራክሽን ተቋም ባለቤት ኢንጂነር መላኩ ተስፋዬ በበኩላቸው ”ይህን መሰል የዕውቅና መድረክ መዘጋጀቱ ባለሃብቱ በታማኝነት ግብር የመክፈሉን ኃላፊነት በአግባቡ እንዲወጣ መነቃቃት ይፈጥራል” ብለዋል፡፡
ግብር መክፈል የዜግነት ግዴታ መሆኑን ጠቁመው ፤ በወቅቱና በታማኝነት ግብር መክፈል ሀገሪቱን ወደ ተሻለ የዕድገት ደረጃ ለማድረስና ለወጣቶች የሥራ ዕድል ለመፍጠር የሚደረገውን እንቅስቃሴ ለማሳካት እንደሚያግዝ ተናግረዋል፡፡
ዛሬ የተዘጋጀው የሽልማትና የዕውቅና መርሃ ግብር አስደስቶኛል፤ አኩርቶኛልም ያሉት ደግሞ ሌላዋ ተሸላሚ የኤፍሬም ወልዳይ አስመጪና ላኪ ድርጅት ባለቤት ተወካይ ወይዘሮ አዲስአለም ናቸው፡፡
ሌሎቹም ባለሃብቶች የነሱን አርአያነት በመከተል ግብራቸውን በጊዜውና በታማኝነት እንዲከፍሉ መልዕክታቸውን አስተላልፈዋል፡፡
ሽልማቱን የሰጡት በምክትል ከንቲባ ማዕረግ የድሬዳዋ አስተዳደር ንግድ ኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት ቢሮ ኃላፊ አቶ ከድር ጁሃር ግብርን በታማኝነትና በወቅቱ መክፈል የሀገሪቱን የልማትና የዕድገት ዕቅዶች በሚፈለገው ደረጃ ዳር ለማድረስ ያስችላል ብለዋል፡፡
አስተዳደሩ ለግብር ከፋዩ ህብረተሰብ ዕውቅና መስጠት ብቻ ሣይሆን ፈጣን፣ ዘመናዊና ቀልጣፋ አገልግሎት ለመስጠት በቁርጠኝነት እንደሚሰራ ገልጸዋል፡፡
የድሬዳዋ አስተዳደር ገቢዎች ባለሥልጣን ዋና ዳይሬክተር አቶ አብዱሰላም አህመድ በበኩላቸው፤ ከ2008 ዓ.ም. ጀምሮ የአራት ዓመታት የግብር ዕዳ ያለባቸው ወለድና ቅጣት በማንሳት ባለስልጣኑ ማግኘት የሚገባውን ከ88 ሚሊዮን ብር በላይ ምህረት መደረጉን አሰታውሰዋል።
በዚህም የግብር ከፋዩን ጫና መቀነሱን አስረድተዋል፡፡
የተሰጠው ዕውቅና ታማኞችን ለማመስገንና ሌሎችም የነሱን አርአያ እንዲከተሉ ለማነሳሳት መሆኑን ገልፀው፤ ባለሥልጣኑ በበጀት ዓመቱ አንድ ቢሊዮን 700 ሚሊዮን ብር ለመሰብሰብ አቅዶ እየፈጸመ መሆኑን አስታውቀዋል፡፡
በእውቅና አሰጣጡ ሥነ-ሥርዓት የተገኙ የኃይማኖት አባቶች፣ የሀገር ሽማግሌዎችና ታዋቂ ግለሰቦች የባለሥልጣኑ የታክስ አምባሳደር ሆነው የተመረጡ ሲሆን፤ በተሰጣቸው ኃላፊነት ታማኝ ግብር ከፋዮች ለማበራከት እንደሚተጉ ቃል ገብተዋል፡፡