ለትራፊክ አደጋ መቀነስም ይሁን መጨመር የአሽከርካሪዎች ሚና ወሳኝ ነው – የትራንስፖርት ሚኒስትር ዳግማዊት ሞገስ

አዲስ አበባ፣ ታህሳስ 3/2013 (ኢዜአ) ለትራፊክ አደጋ መቀነስም ይሁን መጨመር የአሽከርካሪዎች ሚና ወሳኝነት ያለው መሆኑን የትራንስፖርት ሚኒስትሯ ዳግማዊት ሞገስ ተናገሩ።
ከፌደራል የመንግስት ተቋማት ምንም አይነት አደጋ ባለማድረስ የትራፊክ አደጋን መከላከል አስተዋጽኦ የነበራቸው 59 ጠንቃቃ አሽከርካሪዎች እውቅና ተሰጥቷቸዋል።
እውቅና የተሰጣቸው አሽከርካሪዎች በትራፊክ ምንም አይነት የቅጣት ሪከርድ የሌላቸው፣ በሙያዊ በስነ-ምግባራቸው የተመሰገኑ፣ ጠንቃቃና በተሽከርካሪ ንብረት አያያዝም የተመሰገኑ ናቸው።
በመርሃ ግብሩ ላይ በመገኘት ንግግር ያደረጉት የትራንስፖርት ሚኒስትሯ ዳግማዊት ሞገስ፤ ለትራፊክ አደጋ መቀነስም ይሁን መጨመር የአሽከርካሪዎች ሚና ወሳኝነት አለው ብለዋል።
ለትራፊክ አደጋ መከሰት መንስኤና መፍትሔ ቀዳሚውን ስፍራ የሚይዙትም አሽከርካሪዎች ናቸው ብለዋል።
የትራፊክ አደጋን ለመከላከል ለአሽከርካሪዎች እየሰጠ ካለው እውቅና በተጨማሪ ከህግ ማስከበር ጋር ግንዛቤ ማስጨበጫዎችንም በመሰጠት ላይ መሆኑን ሚኒስትሯ አስታውሰዋል።
የትራፊክ አደጋ በሰውና በንብረት ላይ የሚያደርሰውን ጉዳት ለመቀነስም ባለድርሻ አካላትን በማሳተፍና በማስተባበር እንደ ሀገር እየተከናወኑ ያሉ ተግባራትን አብራርተዋል።
የ2013 በጀት ዓመት አንደኛ ሩብ አመት ከ2012 በጀት ዓመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር የሞት መጠን በ15 ነጥብ 2 በመቶ ቢቀንስም አሁንም አደጋው ከፍተኛ መሆኑ ተመልክቷል።
አደጋውን ዝቅ ለማድረግ የ10 ዓመት ዕቅድ ቀርጾ እየተንቀሳቀሰ መሆኑንና ለስኬታማነቱም በየደረጃው ከሚገኙ አካላት ጋር ሚኒስቴሩ እየሰራ መሆኑን ሚኒስትሯ ተናግረዋል።
ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ፤ በቪዲዮ ባስተላለፉት መልዕክት ጠንቃቃ ሆነው በማሽከርከር እውቅና ላገኙት አሽከርካሪዎች ሁሉ እንኳን ደስ ያላችሁ ብለዋል።
በዕውቅና መርሐግብሩ ላይ ከፌዴራል፣ ከክልልና ከተማ አስተዳደር የተውጣጡ የሥራ ሃላፊዎች ተገኝተዋል።