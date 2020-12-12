በህወሃት ጁንታ በቀን እስከ 25 ሺህ የሀሰት መረጃዎች በትዊተር ሲሰራጭ ነበር – የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ

አዲስ አበባ፣ ታህሳስ 3/2013 (ኢዜአ) በህወሓት ጁንታ አማካይነት በቀን እስከ 25 ሺህ የሀሰት መረጃዎች በትዊተር ሲሰራጭ እንደነበር የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ ገለጸ።
የህወሀት ጁንታ የማህበራዊ ትስስር ገጾችን በመጠቀም ከፍተኛ የሆነ የስነ-ልቦና ጦርነት ሲያከናዉን እንደነበር የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ ምክትል ዋና ዳይሬክተር አቶ ከፍያለዉ ተፈራ ገልጸዋል።
አገሪቷን ወደ ለየለት ትርምስ ለማስገባት ጁንታዉ የሳይበር ምህዳሩን በመጠቀም ከፍተኛ የማወናበድ ስራ ሲሰራ መቆየቱንም አስታውሰዋል።
ጁንታው የዲጂታል ወያኔ የተባለ የሃሰት መረጃዎችን የሚያሰራጭ ቡድን በማቋቋም በበላይነት ሲመራ እንደነበርና የሳይበር ተፋላሚዎችን በመቅጠር የኦሮሞ ብሄር ተወላጅ መስለው አማራን߹ የአማራ ብሔር ተወላጅ መስለው ደግሞ የኦሮሞን ስም ሲያጠለሹ መቆየታቸዉን አንስተዋል፡፡
ቡድኑ ጥቀምት 24 ቀን 2013 ዓ.ም በመከላከያ ሰራዊት ላይ ጥቃት ከማድረሱ በፊት ከመሃል አገር የሚደረጉ ግንኙነቶች እንዳይኖሩ የመገናኛ ስርዓቱን ከጥቅም ዉጪ ማድረጉንም ገልጸዋል።
ከዚህም ባለፈ ትዊተርን በመጠቀም የሃሰት መረጃ በማሰራጨት ከፍተኛ የሆነ የስም ማጥፋት ዘመቻዎችንም ሲያከናዉን መቆየቱን አቶ ከፍያለው አስታውቀዋል።
በዚህ የሃሰት ፕሮፖጋንዳ ከተለያዩ ብሄር ጽንፈኛ የሆኑ ደጋፊዎቻቸውንና የዉጭ ዜጋ ሆነዉ ከዚህ ቀደም የጥቅም ትስስር የነበራቸዉን አካላትን በማደራጀት የዘመቻዉ አካል በማድረግ መንቀሳቀሳቸውንም የኤጀንሲው ምክትል ዋና ዳይሬክተር ገልጸዋል።
በዚህ ዘመቻ በቀን እስከ 25 ሺህ ሃሰተኛ ትዊቶችን በመለጠፍና߹ የሃሽታግ አካዉንቶችን ደግሞ በቀን ከ13ሺህ እስከ 18ሺህ በመክፈት ሃሰተኛ መረጃዎችን ሲያሰራጩ እንደነበር ተናግረዋል፡፡
በዚህ የሃሰት ፕሮፖጋንዳም የህግ ማስከበር ሳይሆን ግዛት ማስፋፋት ተግባር አድርጎ የማቅረብ፣ በጦርነቱ ንጹሃን በከፍተኛ ሁኔታ እየተጨፈጨፉ እንደሆኑ የማስተጋባት፣ በትግራይ ተወላጆች ላይ የዘር ማጥፋት ዘመቻ እየተፈጸመ እንደሆነና በመላዉ አገሪቱ የትግርኛ ተናጋሪዎች ተነጥለዉ የጥቃት ኢላማ እንደሆኑ በማስመሰል መዘገብ ይገኙበታል ብለዋል፡፡
መንግስት በቡድኑ ላይ የህግ ማስከበር ዘመቻ መጀመሩን ተከትሎ የተለየ የሳይበር ጥቃት እንዳልተከሰተ የገለጹት አቶ ከፍያለዉ፤ ሆኖም የኮቪድ-19 ወረርሽኝ መከሰቱን ተከትሎ ብዙዎች በቤታቸው ሆነው በኦንላይን እየሰሩ በመሆኑ በዓለም አቀፍ ደረጃ ከተጠበቀዉ በላይ በ3 እጥፍ የሳይበር ጥቃት መጨመሩን ጠቅሰዋል፡፡
በህግ ማስከበር ዘመቻዉ ወቅትም የህወሃት ጁንታ የዲ ደብሊዩ እና የትግራይ ቲቪን ፍላይ አዌይ ስርዓትን በመጠቀም ግዙፍ የአገሪቱን የሚዲያ ተቋማት አገልግሎት ለማቋረጥ ሙከራ እንዳደረገ ሃላፊዉ ጠቁመዋል፡፡
በጥቃቱ ኢላማ ከነበሩ ሚዲያዎች መካከልም ኢቢሲ߹ ዋልታ እና ኦ ቢ ኤን ዋናዎቹ እንደነበሩ አንስተው፤ በፋናና በሌሎች ሚዲያዎችን ላይም መሰል ስርጭት የማቋረጥ ተግባር የመፈጸም አዝማሚያ እንደነበር አስታውሰዋል፡፡
ኤጀንሲዉ በወሰደዉ የቅድመ መከላከል እርምጃ በሚዲያዎቹ ላይ ሊደርስ የታሰበውን የጠለፋ ተግባር ለማክሸፍ መቻሉንም አመልክተዋል።
ከዲጂታል ወያኔ በተጨማሪ ሌሎች የጥቅም ተጋሪዎች በጥፋት ዘመቻዉ ተሳታፊ እንደነበሩ የገለጹት ምክትል ዋና ዳይሬክተሩ፤ በግለሰቦች ደረጃ ከ50 እስከ 500 የሚደርሱ ሰዎችን በስራቸዉ በማሰማራትና ክፍያ በመፈጸም ጥቃት ለማድረስ መሞከሩን ነዉ የገለጹት።
በአዲስ አበባ ከተማም አንድ ለአምስት እና አንድ ለሃያ አደራጅተው አጀንዳ እየሰጡ ብሔርን ከብሔር ህዝብን ከህዝብ ሲያጋጩ የሚዉሉ ሃይሎች መኖራቸው እንደተደረሰበት ጠቁመዋል፡፡
ከዚህም ባለፈ በውጭ አገራት ከሚገኙ ጽንፈኛ ቡድኖችና ሚዲያዎች ጋር በመናበብ የተለያዩ የጥፋት እንቅስቃሴዎችን ሲያከናዉኑ ነበር ያሉት ሃላፊዉ፤ ለአብነትም ኦ.ኤም.ኤን ቲቪን ጨምሮ ኢትዮ-360 ከሚባል የማህበራዊ ትስስር ገጽ ጋር ሲሰሩ መቆየታቸዉን ገልጸዋል፡፡
በመሆኑም ህብረተሰቡ የሳይበር ምህዳሩን በመጠቀም ከሚሰራጩ የሀሰተኛ መረጃዎች እራሱን በመጠበቅ ትክክለኛዉን መረጃ ከሚመለከተዉ አካል ብቻ ለማግኘት መሞከር አለበት ብለዋል፡፡