የጉምሩክ ባለሙያዎች የሙስና ወንጀል ተለዋዋጭና ውስብስብ ባህሪ እንዲገነዘቡ እየተሰራ መሆኑ ተገለጸ

ሀዋሳ፣ ታህሳስ 03 /2013 (ኢዜአ) ባለሙያዎች የሙስና ወንጀል ተለዋዋጭና ውስብስብ ባህሪ እንዲገነዘቡ እየሰራ መሆኑን በፌዴራል ጉምሩክ ኮሚሽን የሀዋሳ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ገለጸ።
ጽህፈት ቤቱ የዘንድሮን የዓለም የፀረ-ሙስና ቀንን በማስመልከት ለባለሙያዎቹ ያዘጋጀው የአቅም ማጎልበቻ ሥልጠና በሀዋሳ ከተማ ጀምሯል።
በዚህ ወቅት የጽህፈት ቤቱ ሥራ አስኪያጅ አቶ ታደሰ መርዕድ እንዳሉት በተለይ ጉምሩክ ለሙስና ተጋላጭነቱ ከፍ ያለ በመሆኑ የተቋሙ ባለሙያዎች ከዚህ የጸዳ አገልግሎት በመስጠት የሚጠበቅባቸው ሃገራዊ ሃላፊነት እንዲወጡ ጥረት እየተደረገ ነው።
የፀረ ኮንትሮባንድ እንቅስቃሴው በሙስና እንዳይስተጓጎል አበክሮ እየሰራ መሆኑንም አክለዋል።
ይህን እውን ለማድረግ ጽህፈት ቤቱ ተከታታይ ስልጠናዎች በማዘጋጀት እያደረገ መሆኑን ገልጸው፤ የዛሬ መድረክም የዚሁ እንቅስቃሴ አካል ነው ብለዋል።
በተለይም የጉምሩክ ቀረጥና ግብርን በአግባቡ በመሰብሰብና ኮንትሮባንድን በመከላከል ሃገሪቱ ማግኘት የሚገባትን ጥቅም ለማሳካት አበክረው እየሰሩ መሆናቸውን አስረድተዋል።
የሃገርንና የህዝብን ደህንነትና ጤንነት ለከፍተኛ አደጋ የሚዳርጉ ህገ ወጥ የጦር መሣሪያና የመድሐኒት ዝውወር በከፍተኛ ሁኔታ ፍሰቱ እየጨመረ መምጣቱን የተናገሩት ደግሞ በጽህፈት ቤቱ የአቅምና ድጋፍ ምክትል ሥራ አስከያጅ ወይዘሮ ማስረሻ ጉልላት ናቸው።
ባለሙያዎች ችግሩ በሃገርንና ትውልድ ላይ የሚያሳድረውን አሉታዊ ጫና በመገንዘብ ነቅተው እንዲከላከሉ ለማድረግ ታስቦ ሥልጠናው መዘጋጀቱን ገልጸዋል።
ሃገሪቱ የጀመረችውን የብልጽግና ጉዞ እንዲሳካ ሙስናን የሚጠየፍ ልምድን ለማጎልበት ሁሉም ዜጋ የነቃ ተሳትፎ ማድረግ እንዳለበት ተናግረዋል፡፡
ከሥልጠናው ተሳታፊዎች መካከል የሰው ሃብት ባለሙያው አቶ ግዛው ሙሉ በተሰማሩበት የስራ ዘርፍ ከግል ይልቅ የሃገርና የህዝብ ጥቅም በማስቀደም መስራት የአዕምሮ እርካታ እንደሚያስገኝ ገልጸዋል።
በዚህ ረገድ በየተሰማራንበት መስክ ከስራ ሰዓት ማክበር ጀምሮ በቅንነትና ታማኝነት ተገቢውን አገልግሎት መስጠት ይጠበቅብናል ብለዋል።
በቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቱ የዕቃ አወጣጥ ቡድን አስተባባሪ አቶ አድማሱ አየለ በበኩላቸው ሙስና ማህበራዊ፣ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ቀውስ እንደሚያስከትል ገልጸው ከሥልጠናው የሚያገኙትን ግንዛቤ በመጠቀም ሙስናን ለመዋጋት የድርሻቸውን እንደሚወጡ ተናግረዋል።